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Pitru Paksha: क्या लड़की श्राद्ध-पिंडदान कर सकती है? जानिए नियम और क्या कहते हैं पुराण

2026 में पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर से होगी और 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ इसका समापन होगा. पितृपक्ष में क्या लड़की श्राद्ध-पिंडदान कर सकती है?

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Pitru Paksha: क्या लड़की श्राद्ध-पिंडदान कर सकती है? जानिए नियम और क्या कहते हैं पुराण
क्या लड़की श्राद्ध-पिंडदान कर सकती है?
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सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है. 16 दिनों तक चलने वाले इस काल में हम अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहे. पितृपक्ष को हिंदू धर्म में पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति श्रद्धा जताने का खास समय माना जाता है. साल 2026 में पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर से होगी और 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ इसका समापन होगा. मान्यता है कि इस दौरान पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, लेकिन अगर लड़का नहीं है तो क्या लड़की श्राद्ध-पिंडदान कर सकती है?

क्या लड़की श्राद्ध-पिंडदान कर सकती है?

पितृपक्ष में अगर किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में चिंता करने की जरूरत नहीं है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बेटी भी अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर सकती है. गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक परंपराओं और पौराणिक कथाओं में माता सीता द्वारा अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किए जाने का प्रसंग बताया जाता है. माना जाता है कि विशेष परिस्थिति में महिला भी पितृ कर्म कर सकती है.

धार्मिक मान्यताएं और नियम

पारंपरिक दृष्टिकोण- प्राचीन परंपराओं में पिंडदान और मुखाग्नि का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को दिया गया था. कुछ रूढ़िवादी मान्यताओं में बेटियों को सीधे पिंडदान करने से मना किया गया है.

शास्त्रों और पुराणों का मत- रामायण और कुछ पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माता सीता ने भी गया में दशरथ जी का पिंडदान किया था.

परिस्थितियां- अगर परिवार में कोई बेटा नहीं है, तो बेटी पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ किसी योग्य पंडित या पुरोहित के मार्गदर्शन में पिंडदान और तर्पण संपन्न करवा सकती है.

पितृपक्ष में नए कपड़े और चीजें खरीदें या नहीं?

शास्त्रों के मुताबिक, पितृपक्ष के दौरान नया सामान या नए कपड़े खरीदना पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन इस दौरान गहने, नए वस्त्र, गाड़ी, मकान-जमीन और लोहे का सामान जैसी बड़ी चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि नई चीजें हमारे भीतर दिखावे की भावना ला सकती हैं, इसलिए इनसे बचने की सलाह दी जाती है. हालांकि, रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरूरी चीजें खरीदने में कोई बुराई नहीं है.

पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृपक्ष के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों का आयोजन वर्जित माना जाता है. इस निषेध का मुख्य कारण यह है कि यह अवधि पूरी तरह से पूर्वजों के स्मरण, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए समर्पित होती है. पितृपक्ष की प्रकृति अत्यंत गंभीर और संयमित होती है, जबकि मांगलिक कार्यों में उत्सव और उल्लास का माहौल रहता है. माना जाता है कि ऐसे आयोजनों से इस विशेष समय की आध्यात्मिक गंभीरता और शांति प्रभावित हो सकती है. धार्मिक शास्त्रों की मानें तो पितृपक्ष के दौरान सादे और सात्विक कपड़े पहनना अच्छा होता है. पूजा-पाठ और तर्पण के दौरान सफेद, हल्का पीला या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए. सादे कपड़े में रहकर जब आप श्राद्ध करते हैं, तो पूरा ध्यान पितरों की सेवा पर ही रहता है.

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