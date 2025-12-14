मिथुन टैरो वार्षिक राशिफल 2026: मेहनत से मिलेगी मनचाही सफलता, नये अवसर के खुलेंगे द्वार, पढ़ें साल 2026 का पूरा राशिफल

Mithun Varshik Rashifal 2026 (Gemini Yearly Horoscope 2025): मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 जागृति, आत्मबल, उपलब्धि और तेज़ प्रगति का वर्ष है. आपके लिए Strength कार्ड दर्शाता है कि इस साल आप अपनी भीतरी शक्ति, धैर्य और साहस को फिर से पहचानेंगे. जीवन में जहां पहले डर, असमंजस या किसी चीज को लेकर हिचक थी, वहां अब स्पष्टता नजर आएगी. आप समझ पाएंगे कि किसी भी परिस्थिति को आप बेहद शांत और संतुलित मन से संभाल सकते हैं.

वहीं Six of Wands आपके लिए यह संकेत देता है कि इस साल आपकी मेहनत को मान्यता मिलेगी. आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी प्रशंसा होगी और आप बहुत से लोगों के सामने एक विजेता की तरह उभरेंगे. पुरानी मेहनत और प्रयासों का फल अब मिलने लगेगा और आप अपने जीवन के कई क्षेत्रों में प्रगति का अनुभव करेंगे.

मिथुन राशि के जातकों के लिए Knight of Swords बताता है कि साल के मध्य तक आपकी गति तेज़ हो जाएगी. इस दौरान आप तेजी से निर्णय लेंगे. आपके पास अचानक से अच्छे अवसर आएंगे और बगैर देरी के बेहतर कदम उठाएंगे. कुल मिलाकर साल 2026 आपको यह साल आपको आलसी नहीं होने देगा और आपके भीतर हर स्थिति में आगे बढ़ने की ऊर्जा बनी रहेगी. मिथुन राशि के जातकों के साल 2026 में करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार तक का कैसा रहेगा हाल, आइए इसे जानी-मानी टैरो कार्ड रीडर एवं हीलर विन्नी भाटिया से विस्तार से जानते हैं.

कैसा रहेगा करियर और कारोबार?

करियर-कारोबार की दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2026 की शुरुआत थोड़ी असंतुष्टि के साथ हो सकती है. Five of Pentacles संकेत देता है कि आपको कई बार मेहनत का पूरा परिणाम न मिल पाने का अहसास होगा. आपको कई बार लगेगा कि आपकी तरक्की आपके मनमुताबिक नहीं है. कभी-कभी यह card उस अवस्था को भी दिखाता है, जहां व्यक्ति मानसिक तनाव या फिर हताशा के कारण स्वयं को कम आंकने लगता है. हालांकि यह यह स्थिति अस्थायी है.

जैसे ही साल आगे बढ़ेगा, Ace of Swords एक ताकत के साथ सफलता मिलने का इशारा करता है. यानि इस दौरान आपको नई नौकरी मिल सकती है. आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. करियर से जुड़ी बड़ी बाधा दूर हो सकती है. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है. Ace of Swords वह card है जो मार्ग में आनी वाली सारी बाधाओं को दूर करके तरक्की के रास्ते खोल देता है. साल के आखिरी महीने में Temperance दिखता है कि आपके करियर में बैलेंस आएगा और उसमें लगातार तरक्की होगी. आपके प्रोफेशनल रिश्ते बेहतर होंगे. कार्यभार को बेहतर तरीके से संभालेंगे और दीर्घकालिक विकास के साथ आगे बढ़ेंगे.

कैसे रहेंगे रिश्ते-नाते?

The Tower बताता है कि साल 2026 की शुरुआत में परिवार में कोई अचानक परिवर्तन, सच का उजागर होना, या पुरानी संरचना का टूटना संभव है. हालांकि यह negative नहीं है. यह वह सत्य है जिसे परिस्थिति आपके सामने लाना चाहती थी. इस साल किसी रिश्ते को लेकर भ्रम दूर होगा. घर में माहौल शांत होगा. रिश्तों में संतुलन और संवाद बढ़ेगा. परिवार के लोग एक-दूसरे को बेहतर समझेंगे.

साल 2026 के अंत में परिवार का कोई सदस्य आपकी मदद करेगा. आपको समर्थन देगा, जिससे आपके परिवार में प्रेम और सामंजस्य स्थापित होगा. इस दौरान आप आप खुद भी बहुत ज्यादा जमीन से जुड़कर भावनात्मक रूप से मजबूत और समझदार बनेंगे. साल 2026 में कोई ऐसा रिश्ता जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वह समाप्त हो सकता है. इस साल जिसने आपका साथ दिया, उसके साथ रिश्ता मजबूत होगा. जिसने नहीं दिया, वह स्वयं हट जाएगा. आपके जीवन में किसी नये व्यक्ति का प्रवेश होगा. प्रेम संबंध में परिपक्वता आएगी.

कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति?

मिथुन राशि के जातकों के लिए Nine of Swords बताता है कि वर्ष की शुरुआत में आप पैसों को लेकर अधिक सोच सकते हैं. इस दौरान आपको तनाव, चिंता या भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस हो सकती है. Seven of Wands दिखाता है कि वर्ष के मध्य में कंपटीशन बढ़ सकता है. इस दौरान आपको अपने आर्थिक लक्ष्य को पाने और ऊपर उठने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. यह संकेत देता है कि आपके सामने चुनौती आएगी और आप उसका सामना करते हुए जीतेंगे. साल के अंतिम हिस्से में Ace of Pentacles एक बड़ा वित्तीय अवसर की ओर इशारा करता है. इस दौरा आपकी आय के नये स्रोत बनेंगे. पूर्व में किए गये निवेश से लाभ होगा.

कैसा रहेगा हेल्थ का हाल?

मिथुन राशि के जातकों के लिए Eight of Swords संकेत देता है कि साल की शुरुआत में कामकाज को लेकर मानसिक तनाव और परिवार को लेकर भावनात्मक दबाव बना रहने के कारण आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है. इस दौरान आपका मानसिक कष्ट आपके शारीरिक कष्ट में बदल सकता है. साल के मध्य में आप भावनात्मक संवेदनशीलता, हार्मोनल असंतुलन और पाचन संबंधी समस्याओं के चलते आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं. इस साल सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आप प्रैक्टिकल होना पड़ेगा.

मिथुन राशि के लिए उपाय

मानसिक तनाव और चिंता से बचने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और मन ही मन बोलें- “मेरे निर्णय स्पष्ट हों और मेरा मार्ग सही दिशा ले.”

सप्ताह में एक बार नमक मिले गुनगुने पानी से स्नान करें.

शनिवार को थोड़ी-सी मात्रा में काले तिल का दान करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)