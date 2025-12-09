मेष टैरो वार्षिक राशिफल 2026: मुश्किलों को दूर कर मनचाही मंजिल पर पहुंचाएगा नया साल

Mesh Varshik Rashifal 2026: मेष राशि के जातकों के लिए साल 2026 'जीरो से शुरुआत' करने या फिर कहें 'नई यात्रा' का साल है. आगामी वर्ष में जहां The Fool आपकी नई संभावनाओं के द्वार खोलता है, वहीं Five of Pentacles इस बात का संकेत देता है कि जो चीजें अब आपके काम की नहीं हैं, मसलन पुरानी नौकरी हो या फिर मतलबी रिश्ते, आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी. नये साल में आप खुद को अधिक सुरक्षित और संतुलित महसूस करेंगे. मेष राशि के जातकों के लिए साल 2026 आखिर क्यों क्रांतिकारी साबित होने जा रहा है? आखिर उन्हें कब पुराने संघर्षों या समस्याओं से मुक्ति मिलेगी? आइए इसे जानी-मानी टैरो कार्ड रीडर एवं हीलर विन्नी भाटिया से विस्तार से जानते हैं.

कैसा रहेगा करियर और व्यापार?

मेष राशि के जातकों के लिए Ace of Swords, 3 of Wands और 10 of Swords कार्ड्स बड़ी सफलता के संकेत दे रहे हैं. मेष राशि के जातकों को साल की शुरुआत में करियर को लेकर थोड़ी बेचैनी रह सकती है लेकिन लेकिन Ace of Swords कार्ड जल्द ही आपको एक ज़बरदस्त सफलता (Breakthrough) की ओर इशारा कर रहा है. साल के अक्टूबर महीने तक आपको बड़ बदलाव देखने को मिलेगा और इस समय तक आपकी पुरानी प्राब्लम्स खत्म होंगी. विदेशी अवसरों या नए व्यापार समझौतों से लाभ होगा. इस साल पैसा बचेगा और निवेश बढ़ेगा. छात्र वर्ग को परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा. ऐसे में कड़ी मेहनत करने पर सफलता निश्चित है.

कैसे रहेंगे रिश्ते-नाते और प्रेम संबंध

Queen of Pentacles और Ace of Pentacles कार्ड्स मेष राशि के रिश्तों में मजबूती का संकेत दे रहे हैं. मेष राशि के सिंगल जातकों के लिए विवाह के ठोस योग बन रहे हैं. जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच सामंजस्य बढ़ेगा. घर में शांति और न्याय का माहौल रहेगा. साल के अंत तक परिवार में कोई शुभ उत्सव होने की संभावना है.

कुछ ऐसा रहेगा सेहत का हाल

The High Priestess की सलाह है कि आप अपने शरीर के संकेतों को सुनें और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की अनदेखी न करें. साल 2026 में आपके लिए योग और ध्यान लाभकारी रहेगा.

कैसे रहेंगे साल 2026 के 12 महीने?

जनवरी (King of Swords): मेष राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत अधिकार और पहचान के साथ होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अहंकार करने से बचें. घर और आफिस में कूटनीति से काम लें.

फरवरी (The Sun): साल का दूसरा महीना फरवरी आपके जीवन में नई रोशनी और सफलता लेकर आएगा. इस माह में करियर में प्रमोशन या नया अवसर मिल सकता है. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और आप 'स्पॉटलाइट' में रहेंगे.

मार्च (Page of Cups): मेष राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना प्यार और भावनाओं का महीना कहा जाएगा. इस महीने आपका कोई नया भावनात्मक संबंध बन सकता है. यह दिल की बात सुनने का समय रहेगा. इस दौरान रिश्तों में नयापन आएगा.

अप्रैल (Eight of Pentacles): मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना समृद्धि और मेहनत का है. घर की महिलाओं यानि माता, पत्नी या फिर बहन की सलाह को मानने पर आर्थिक लाभ होगा. अप्रैल महीने में व्यापार में विस्तार के संकेत मिल रहे हैं.

मई (Six of Pentacles): मई महीने में आपको किसी प्रभावी व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में मदद मिलेगी. मई महीने में मेष राशि के जातकों को लेनदेन के संतुलन को समझना होगा. दूसरों की मदद करने से भविष्य में आपके रिश्ते मजबूत होंगे.

जून (The World): यह महीना संतुष्टि और पूर्णता का है. इस माह आप खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे. आपके प्रतिद्वंदी लाख कोशिशों के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे.

जुलाई (Six of Cups): मेष राशि के जातकों को जुलाई महीने में पुराने दोस्तों या आत्मीय लोगों से कोई अच्छी खबर मिलेगी. पुराने निवेश या संबंध दोबारा फलदायी हो सकते हैं. विवाह के योग भी बन सकते हैं.

अगस्त (Ten of Wands): अगस्त के महीने में मेष राशि पर काम का बोझ बढ़ सकता है. इस दौरान आप खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं. हालांकि धैर्य रखें, यह मेहनत भी आपको जल्द ही सकारात्मक फल देगी.

सितंबर (The Hanged Man): मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना आत्म-चिंतन का महीना रहेगा. इस दौरान चीजें थोड़ी धीमी हो सकती हैं, लेकिन आप पाएंगे कि यह समय आपको जीवन की नई स्पष्टता देने के लिए आया है.

अक्टूबर (The Tower): इस महीने बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. अचानक से कुछ स्थितियां बदल सकती हैं. मसलन नौकरी में बदलाव या फिर किसी रिश्ते का अंत हो सकता है. हालांकि डरे नहीं, यह केवल वही चीजें खत्म कर रहा है जो आपके विकास में बाधक थीं.

नवंबर (Eight of Swords): इस महीने में आप खुद को कुछेक चीजों में फंसा हुआ या भ्रमित महसूस कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है. इस माह आप आपको शांत रहकर आंतरिक स्पष्टता पर ध्यान देना होगा.

दिसंबर (Two of Swords): मेष राशि के जातकों के लिए साल का आखिरी महीना निर्णायक रहने वाला है. इस माह आपके सामने दो रास्ते होंगे. जिनमें से एक को चुनना होगा. इस दौरान भूलकर भी जल्दबाजी में फैसले न लें. अपने शुभचिंतकों की सही सलाह लेकर संतुलन के साथ आगे बढ़ें.

मेष राशि के लिए उपाय

इस साल चूंकि आपके जीवन में बहुत सारे भावनात्मक और मानसिक बदलाव हैं, इसलिए आपको नियमित ध्यान (Meditation) और प्राणायाम करना चाहिए.

महीने के किसी भी शनिवार को गरीबों को काले चने या अन्न का दान करें, जिससे 'Ten of Wands' का बोझ कम हो सके.

हनुमान जी की पूजा से आपके आत्मविश्वास को सही दिशा मिलेगी. विशेष तौर पर अक्टूबर महीने में बदलाव के समय यह काफी कारगार साबित होगी.

अक्टूबर और अगस्त महीने के दबाव को कम करने के लिए शनिवार को शनि मंत्र का जाप और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपको आत्मविश्वास देगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)