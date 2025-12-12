वृषभ टैरो वार्षिक राशिफल 2026: रंग लाएगी मेहनत और पूरे होंगे ख्वाब, पढ़ें नये साल में कब-कब मिलेगा किस्मत का साथ

Taurus Yearly Horoscope 2025 (वृषभ टैरो वार्षिक राशिफल 2026): साल 2026 वृषभ राशि के आत्मविश्वास को बढ़ाने और समय पर महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने के लिए जाना जाएगा. टैरो कार्ड Judgement इस बात की ओर इशारा करता है कि नये साल में आपके सिर से तमाम तरह के बोझ हटेंगे और आपका जीवन एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा. साल की शुरुआत में कुछ उलझनें, दुविधाएं या निर्णयों को लेकर भले ही आपको असमंजस रह सकता है, लेकिन समय जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा आपके भीतर चीजों को लेकर स्पष्टता (clarity) और आत्मविश्वास (confidence) दोनों मज़बूत होंगे.

नये साल में कुछेक चीजों को लेकर टकराव, प्रतिस्पर्धा या मतभेद की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन आप इन सभी का सामना करते हुए अधिक सशक्त होकर बाहर निकलेंगे. वृषभ राशि के जातकों के करियर-कारोबार से लेकर निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा साल 2026, आइए इसे जानी-मानी टैरो कार्ड रीडर एवं हीलर विन्नी भाटिया से विस्तार से जानते हैं.

कैसा रहेगा करियर और कारोबार?

वृषभ राशि के करियर की बात करें तो साल 2026 अत्यंत रणनीतिक और प्रगतिशील वर्ष रहेगा. साल की शुरुआत में आपको अपनी योजनाएं चुपचाप और समझदारी से बनानी होंगी. योजनाओं के पूरा होने से पहले उसका खुलासा होने की गलती न करें तथा ऑफ़िस की पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें. वृषभ राशि के जातकों को अपनी तरक्की का महिमामंडन करने की बजाय उसे कम लोगों से ही शेयर करना चाहिए. साल के मध्य में प्रमोशन, उच्च पद की प्राप्ति, अधिकार और सम्मान मिलने के मजबूत योग हैं. आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. Ace of Wands आपकी नई शुरुआत की तरफ संकेत दे रहा है. ऐसे में इस साल किसी नए प्रोजेक्ट, नई नौकरी या किसी क्रिएटिव चीज की शुरुआत कर सकते हैं. इस साल आपके अंदर काम के प्रति जोश, उत्साह और नई ऊर्जा बढ़ेगी.

कैसे रहेंगे रिश्ते-नाते?

साल 2026 आपके परिवार के भीतर संतुलन, संरचना और स्थिरता लेकर आएगा. आप किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय को लेने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. आपके द्वारा घर-परिवार के लिए किया गया प्रयास सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. लंबे समय से चल रहा तनाव दूर होगा. हालांकि इस साल आपको हर एक बार सभी के सामने रखने से बचना होगा. प्रेम संबंध की शुरुआत तो होगी लेकिन उसे लेकर परिवार में मतभेद या तनाव देखने केा मिल सकता है. हालांकि साल के अंत तक चीजें आपके पक्ष में हो जाएंगी. टैरो कार्ड्स इस साल लंबी अवधि के रिश्तों, अपनों का सहयोग और रिश्तों में आत्मीयता का संकेत देता है. यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए साल के मध्य का समय शुभ रहेगा.

कैसा रहेगा सेहत का हाल?

इस साल आपको अपनी सेहत के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. जहां आपके पुराने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर होंगी वहीं आपको खानपान और दिनचर्या का विशेष ख्याल रखन होगा. साले के अंतिम महीनों में आपकी जीवनी शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. इस दौरान आप स्वयं को अधिक चुस्त और दुरुस्त पाएंगे.

कैसे रहेंगे साल 2026 के 12 महीने?

जनवरी (Ace of Pentacles): मेष राशि के लिए यह महीना संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा. नौकरी या व्यवसाय में नई दिशा मिलेगी और लाभ का अवसर प्राप्त होगा.

फ़रवरी (The World): इस महीने उत्सव में शामिल होने और धार्मिक कार्यों में मन रमेगा. अधूरे काम पूरे होंगे और आपके द्वारा किये गये परिश्रम और प्रयास की प्रशंसा होगी.

मार्च (Queen of Cups): मार्च का महीना वृषभ राशि के परिवार और भावनाओं से जुड़ा रहने वाला है. इस माह रिश्तों में सुधार और परिवार बढ़ने की संभावना रहेगी. इस माह आप ​दिल से और सही फैसले लेंगे.

अप्रैल (King of Pentacles): इस माह सुख-समृद्धि चरम पर नजर आएगी. नौकरी में प्रमोशन होगा. बड़ा आर्थिक लाभ और वित्तीय स्थिरता देखने को मिलेगी.

मई (Five of Swords): वृषभ राशि के जातकों को मई महीने में सावधानी बरतनी होगी. इस माह अनावश्यक बहस, गलतफहमी या ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें.

जून (Four of Wands): जून का महीना वृषभ राशि के लिए खुशियां लेकर आएगा. इस माह विवाह, सगाई आदि मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे. खुशियों का माहौल बना रहेगा.

जुलाई (Seven of Wands): वृषभ राशि के जातकों को जुलाई में खुद को साबित करने का अवसर प्राप्त होगा. इस माह आपके भी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी. अपनी जगह बनाने के लिए आपको अतिरिक्त परिरम और प्रयास करने होंगे.

अगस्त (Judgement): इस महीने आपको आपके पूर्व में किये गये प्रयासों का सुखद परिणाम मिलेगा. अटके हुए कार्य पूरे होंगे.

सितम्बर (Temperance): सितंबर महीना में वृषभ राशि के जातकों के लिए सामान्य महीना रहने वाला है. इस माह आपकी सेहत में सुधार, मानसिक शांति और रिश्तों में मेल-मिलाप देखने को मिलेगा. आप चीजों के साथ बेहतर तालमेल बनाएंगे.

अक्टूबर (Knight of Wands): अक्टूबर महीने में आपके काम की गति तेज होगी. इस माह आपको नई ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं. आपके द्वारा किये गये कार्य की सराहना होगी. पद और कद बढ़ सकता है.

नवंबर (Death): यह महीना बड़े बदलाव का रहने वाला है. जो चीज़ें अब आपके काम की नहीं उससे मुक्ति मिल सकती है. पुरानी नौकरी को छोड़कर नई राह पर निकल सकते हैं.

दिसंबर (Two of Wands): वृषभ राशि के जातक इस माह नई योजनाओं पर काम करेंगे. यह महीना आपके कार्य के विस्तार का है. इस माह विदेश यात्रा करने कर अवसर प्राप्त हो सकता है. आप जीवन से जुड़े नए अध्याय की तैयारी में जुट सकते हैं.

वृषभ राशि के लिए उपाय

वृषभ राशि के जातकों चिंता की बजाय चिंतन करना होगा. तन और मन से दुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल दें.

तमाम तरह के संघर्ष और वाद-विवाद से दूर रहते हुए सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी से स्नान करें.

पुराने कार्मिक चक्रों को दूर करने के लिए शनिवार के दिन काले तिल का दान करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)