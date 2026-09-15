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राम भक्तों के लिए जरूरी खबर... अयोध्या में बन रहा हाईटेक इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम, श्रद्धालुओं को मिलेगा नया अनुभव

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का फोकस इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम पर है. इसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू होने जा रहा है. साथ ही 10 अक्टूबर तक टेंडर जारी किए जा सकते हैं.

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राम भक्तों के लिए जरूरी खबर... अयोध्या में बन रहा हाईटेक इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम, श्रद्धालुओं को मिलेगा नया अनुभव
अयोध्या में बन रहा हाईटेक इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम
Photo Credit: NDTV

Ayodhya: अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का फोकस इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम पर है. श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर होनी वाली बैठक और अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, नए सीईओ जीतेंद्र मिश्रा के बारे में मीडिया से बात की. साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम के निर्माण को लेकर भी अपडेट दी.

म्यूजियम में होंगी 20 गैलरी

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने म्यूजियम पर भी चर्चा की. समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक म्यूजियम का सबसे बड़ा काम अब शुरू होने वाला है. हर गैलरी के लिए 10 अक्टूबर से टेंडर जारी किए जाएंगे. इसमें कुल 20 गैलरी हैं और हर गैलरी की थीम तय हो चुकी है और कहानी (स्टोरीलाइन) भी फाइनल हो गई है.

अक्टूबर के आखिर तक फाइनल हो सकते हैं टेंडर

उन्होंने कहा कि हमारे डायरेक्टर संजीव कुमार सिंह ने पूरी कहानी तैयार करने में बहुत मेहनत की है. इसके आधार पर अब इमर्सिव टेक्नोलॉजी, 3डी टेक्नोलॉजी और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके वीडियो बनाए जाएंगे. टेक्नोलॉजी के लिए टेंडर, जिसमें जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल हैं, 10 अक्टूबर तक जारी होने की उम्मीद है. टेंडर अक्टूबर के आखिर तक फाइनल हो सकते हैं, जिसके बाद गैलरी को पूरा करने में लगभग छह महीने लगेंगे.

श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अयोध्या में विकास तो जरूर होगा. राज्य सरकार विकास का काम कर रही है और दूसरी एजेंसियां ​​भी इसमें योगदान दे रही हैं. जहां तक ​​मंदिर परिसर की बात है, तो ट्रस्ट अब तय करेगा कि किस तरह का निर्माण किया जाना है. हालांकि, ये फैसले पूरी तरह से भक्तों की ज़रूरतों और सुविधा पर आधारित होंगे.

3-4 महीने में पूरा होगा ऑडिटोरियम का काम

उन्होंने कहा कि अब हमारा मुख्य ध्यान इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम पर है. मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है. मंदिर परिसर के अंदर और बाहर एक ऑडिटोरियम है, जिसका निर्माण अभी चल रहा है. इसके निर्माण में लगभग तीन से चार महीने की देरी हुई है. हालांकि, हमें उम्मीद है कि यह जनवरी या फरवरी तक जरूर पूरा हो जाएगा.

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