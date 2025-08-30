दिल्‍ली में कालकाजी मंदिर में हत्‍या को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्‍य सरकार और पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाए. पार्टी के विधायक अनिल झा ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि यह भाजपा सरकार-दिल्ली पुलिस की नाकामी की वजह से हुआ. भाजपा कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह फेल है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं.

'आप' मुख्यालय पर अनिल झा ने कहा कि दिल्ली की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी बेहद चिंतित है. उन्‍होंने कहा कि भाजपा दिल्‍ली में हमेशा कानून व्यवस्था पुख्ता होने का दावा करती रही है. इसके बावजूद यह घटना सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, बल्कि भाजपा सरकार की विफलता है. उन्‍होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस, स्थानीय सूचना तंत्र ने घटना का अंदेशा होने के बावजूद सुरक्षा में ढील रखी.

दिल्‍ली में कानून व्‍यवस्‍था ध्‍वस्‍त: आतिशी

दिल्‍ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने भी एक एक्‍स पोस्‍ट के जरिए दिल्‍ली की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि दिल्‍ली में कानून व्‍यवस्‍था पूरी तरह से ध्‍वस्‍त हो गई है. उन्‍होंने इसे लेकर दिल्ली की मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता से इस्‍तीफा भी मांगा.

दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद: झा

अनिल झा ने कहा कि कालकाजी की घटना बताती है कि दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. कानून का अपराधियों में कोई डर नहीं है और दिल्ली पुलिस अपराधियों में कानून का डर पैदा नहीं कर पा रही है. दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमें लगा रही है. ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्‍होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की मजबूत कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों में सिमट कर रही गई है.

दिल्‍ली की जनता के साथ है AAP: झा

अनिल झा ने कहा कि आज दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थित यह है कि रात 12-1 बजे कोई महिला कार से भी जा रही हो, तो वह खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है. साथ ही कहा कि दिल्ली में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है और जमीन पर कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है, लेकिन इससे दिल्ली पुलिस अनभिज्ञ है.

अनिल झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है और सभी से अपील करती है कि बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से लड़ने हमें एकजुट होकर खड़ा रहना है.