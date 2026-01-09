तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 12 गिरफ्तार, 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी दिल्ली पुलिस के रडार पर

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पुलिस टीम पर हुए पथराव मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है. इस मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है. दिल्ली पुलिस की एक टीम इस मामले में सोशल मीडिया को भी खंगाल रही है. पुलिस ये पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि आखिर घटना वाले दिन वो कौन लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया की मदद से माहौल बिगाड़ने का काम किया था. पुलिस ने ऐसे 10 सोशल मीडिया इंफ्लून्सर की लिस्ट भी तैयार की है. पुलिस की जांच में पता चला है कि इन इंफ्लून्सर्स ने घटना के समय अपने भड़काऊ पोस्ट से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी. पुलिस की तरफ से इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए आने को कहा है.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन सोशल मीडिया इन्फ्लूयंसर का नाम सामने आया है उनमें खालिद मलिक, सईद उमैर अली, आमे रिजवी और सलमान खान मुख्य रूप से शामिल हैं. पुलिस सभी को जल्द से जल्द पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है. रिजवी जामिया इलाके में रहती है. आपको बदा दें कि पुलिस ने इस मामले की जांच में अभी तक 12 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस कई नेताओं की भूमिका की भी जांच कर रही है. पुलिस के रडार पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं.

आपको बता दें कि बीते दिनों तुर्कमान गेट इलाके की फैज ए इलाही मस्जिद के पास हिंसा का एक और वीडियो सामने आया था. पुलिस के अनुसार इसे अली नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. वीडियो में कथित तौर पर वो मुसलमान जागो और मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाता नजर आ रहा है. इसके बाद भीड़ बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ी थी और पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की थी.

अली ने पुरानी दिल्ली इलाके में आई लव मोहम्मद की कॉल भी दी थी. उस दौरान भी पुलिस ने इसे वार्निंग दी थी क्योंकि बिना पुलिस की परमिशन के ऐसी कॉल देने के बाद बड़ी संख्या में भीड़ जमा हुई थी. इसके इंस्टाग्राम पर कई उकसाने वाले वीडियो हैं.अली वीडियो के जरिये भीड़ को जुटाने और भड़काने का प्रयास करते दिख रहा है. पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि सलमान और अली की साजिश में क्या भूमिका थी.

व्हाट्सएप ग्रुप से भी दी गई थी कॉल

बताया जा रहा है कि तुर्कमान गेट हिंसा केस में यूट्यूबर सलमान की भी तलाश तेज कर दी गई है. सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी. उसने इलाके के लोगों को इकट्ठा होने की कॉल दी थी. जांच में यह भी सामने आया है कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने-अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिये लोगों को जमा होने के लिए उकसाया था. इनका मकसद माहौल खराब करना और प्रशासन व पुलिस के काम में बाधा डालना था.

