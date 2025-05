दिल्ली एनसीआर में शनिवार रात को आंधी के साथ तेज बारिश कहर लेकर आई. देर रात हुई बारिश जहां एक ओर लोगों के लिए गर्मी से राहत लेकर आई है तो वहीं दूसरी ओर कुछ परेशानी भी लेकर आई है. ऐसा इसलिए क्योंकि रात में हुई तेज बारिश से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भर गया है और घरों से बाहर निकल रहे लोगों को जाम आदि समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है. तो चलिए आपको यहां बताते हैं कि दिल्ली के किन इलाकों में रात में हुई तेज बारिश के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है.

इन वीडियो में देखें दिल्ली का हाल

ITO

#WATCH | Delhi | Severe waterlogging witnessed in the ITO area after heavy rain lashed the National Capital last night pic.twitter.com/NxIAXP7mqF — ANI (@ANI) May 25, 2025

कल रात राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के बाद आईटीओ इलाके में भीषण जलभराव देखा गया.

धौला कुआं

#WATCH | Delhi: Traffic congestion and slow vehicular movement witnessed at Dhaula Kuan following heavy rainfall pic.twitter.com/i8MTJC1Bcf — ANI (@ANI) May 25, 2025

धौला कुआं में जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस वजह से यहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है.

सुब्रतो पार्क

#WATCH | Severe waterlogging witnessed at Subroto Park area after heavy rain lashed Delhi pic.twitter.com/RONLcfmdo4 — ANI (@ANI) May 25, 2025

दिल्ली में भारी बारिश के बाद सुब्रतो पार्क इलाके में भीषण जलभराव की स्थिति.

नानकपुरा अंडरपास

#WATCH | Delhi: Waterlogging witnessed in Nanakpura Underpass following heavy rainfall pic.twitter.com/JQ2lag2EFX — ANI (@ANI) May 25, 2025

भारी बारिश के बाद नानकपुरा अंडरपास में जलभराव.

चाणक्यपुरी

#WATCH | Waterlogging witnessed in parts of Delhi following heavy rainfall



(Visuals from Chanakyapuri) pic.twitter.com/rd8t52eDes — ANI (@ANI) May 25, 2025

दिल्ली के चाणक्यपुरी में भी बारिश के बाद जलभराव.

द्वारका फ्लायओवर

#WATCH | Severe waterlogging in parts of Delhi following heavy rainfall



(Visuals from near Dwarka Flyover) pic.twitter.com/umh8XRBlxb — ANI (@ANI) May 25, 2025

दिल्ली के द्वारका में भी बारिश के बाद जलभराव.

दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1

#WATCH | Severe waterlogging witnessed in parts of Delhi following heavy rainfall



(Visuals from near Delhi Airport Terminal 1) pic.twitter.com/qLirfoXhRw — ANI (@ANI) May 24, 2025

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भी टर्मिनल 1 पर भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मिंटो रोड

#WATCH | A car submerged as heavy rainfall causes severe waterlogging in parts of Delhi.



(Visuals from Minto Road) pic.twitter.com/HmRv09CEpV — ANI (@ANI) May 24, 2025

दिल्ली की मिंटो रोड पर तो पानी इतना अधिक भर गया कि एक कार उसमें पूरी तरह से डूब ही गई.

मोती बाग

बारिश के बाद दिल्ली के मोती बाग इलाके में भी पानी भर गया.