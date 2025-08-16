मुंबई में आफत की बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट, पुलिस ने इन रास्तों से बचने की दी सलाह

मुंबई में शनिवार सुबह से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि ठाणे के लिए 16 और 17 अगस्त का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है. मुंबईकरों से अपील कि गई है कि आवश्यकता न होने पर घर से बाहर न निकलें. भारी बारिश और जलभराव की के चलते प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Mumbai Heavy Rain : कई इलाकों में जलभराव

मुंबई पुलिस ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों से अपील की जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले. मुंबई पुलिस ने पोस्ट में लिखा, मुंबई में भारी बारिश हो रही है और अलर्ट जारी है. कई इलाकों में जलभराव और दृश्यता कम होने की खबर है. मुंबईवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक यात्रा न करें और बाहर निकलते समय सावधानी बरतें. पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस मुंबईवासियों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है. किसी भी आपात स्थिति में, 100/112/103 पर डायल करें.

Mumbai is experiencing heavy rainfall with an Orange Alert in effect. Water-logging and reduced visibility have been reported in several areas.



Mumbaikars are advised to avoid non-essential travel and to exercise caution while venturing out.



Police have been instructed to be on… — मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) August 15, 2025

Traffic moving at Hans Mogra Junction southbound slip road is slow due to one to one and a half feet of water logging.

एक ते दीड फूट पाणी साचल्यमुळे हंस मोगरा जंक्शन दक्षिणकडे स्लिप रोड येथे जाणारी वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे.#MTPTrafficUpdates #MonsoonUpdates — Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) August 16, 2025

Due to water logging in the tunnel leading from Mankhurd T Junction to Maharashtra Nagar, both the tunnels have been closed for traffic

.मानखुर्द टी जंक्शन ते महाराष्ट्र नगर या बोगद्यात पाणी साचल्यामुळे दोन्ही बोगदे वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत . #MTPTrafficUpdates — Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) August 16, 2025

छत्रपति संभाजीनगर ज़िले में शुक्रवार से ही लगातार तेज बारिश हो रही है. जिससे कुछ गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. जबकि बीड जिले में बारिश के बीच ज़िला अस्पताल की जर्जर छत का प्लास्टर गिर गया. इस हादसे में एक मरीज़ मामूली रूप से घायल हुआ है. ज़िला अस्पताल की इमारत ख़तरनाक स्थिति में है.

नवनिर्मित पुल बहा

महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रिसोड और मालेगांव तालुकाओं के कुछ गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. यहां शुक्रवार शाम से ही भारी बारिश हो रही है. बारिश के कारण बोरखेड़ी-गणेशपुर, खंडाला-वाघी, केनवाड़-गणेशपुर मार्ग कुछ देर के लिए बंद हो गए. जबकि पचम्बा गांव के पास नवनिर्मित पुल बह गया. पचम्बा-गणेशपुर मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है. बाढ़ ने जिले की हल्दी और सोयाबीन की फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया है.