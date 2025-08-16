जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों का मौसम, कहां होगी भीषण बारिश, देखें IMD का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अन्य कई हिस्से इन दिनों भीषण बारिश (Rain Alert) से जूझ रहे हैं. बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं देखी जा रही हैं. हालांकि दिल्ली-एनसीआर को पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से शनिवार को कुछ हद तक राहत मिलती दिख रही है. शनिवार तड़के मौसम साफ रहा. हालांकि आसमान में हल्के बादल छाये दिख रहे हैं. लेकिन बूंदाबांदी की कोई खबर फिलहाल नहीं है. दिन में बारिश हो सकती है. राजधानी को बारिश से पूरी तरह राहत अब तक मिली नहीं है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाये रहने और एक या दो बार बारिश का अनुमान जताया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

ये भी पढ़ें- मुंबई में आफत की बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट, पुलिस ने इन रास्तों से बचने की दी सलाह

उत्तराखंड में ऑरेंज और येलो अलर्ट

उत्तराखंड में बारिश शनिवार को भी अपना कहर बरसाने वाली है. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हने की संभावना है. मौसम विभाग ने देहरादून और नैनीताल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आसमान में सुबह से ही बादल छाये हुए हैं. नैनीताल, देहरादून औरर बागेश्वर जैसे इलाकों में आज भारी बारिश हो सकती है. इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी है. जबकि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौढ़ी और चंपावत में मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी है. इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है.

UP में भारी बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश भी इन दिनों भारी बारिश से जूझ रहा है. मौसम विभाग ने शनिवार को पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है. हालांकि 17 और 18 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी यूपी, दोनों ही जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है. वहीं 19-20 अगस्त तक पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है.

राजस्थान के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट

राजस्थान के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. इस दौरान 7 जिलों-बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, बूंदी, प्रतापगढ़, झालावाड़ और सिरोही में भारी बारिश और 4 जिलों- राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

मुंबई में बारिश का 'रेड अलर्ट'

मुंबई के कई हिस्सों में देर रात से हो रही भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया. जलभराव होने से कई इलाकों में ट्रैफिक की समस्या देखी जा रही है. इस बीच IMD ने मुंबई के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. मुंबईकरों से अपील है कि आवश्यकता न होने पर घर से बाहर न निकलें. भारी बारिश और जलभराव की संभावना, प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है.

हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश से राहत नहीं

हिमाचल में भी बारिश जमकर तबाही बरसा रही है. दो दिन पहले शिमला और किन्नौर समेत कई जगहों पर बादल फटने से भीषण तबाही हुई थी. राज्य को अगले पांच दिनों तक बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है. मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है. आज चार जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.