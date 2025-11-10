लाल किला धमाका: कार का पूर्व मालिक सलमान हिरासत में, अब नए मालिक को खोज रही पुलिस

दिल्ली में लाल किले के पास जोरदार ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई है. ब्लास्ट होते ही लाल किले के पास अफरा-तफरी मच गई. इस ब्लास्ट की पूरी कहानी उस हुंडई आई20 कार के इर्द-गिर्द घूम रही है, जिसमें ब्लास्ट हुआ. दिल्ली के लालकिले के पास हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उस i20 कार की पहचान की, जिसमें हुए जोरदार धमाके की वजह से दिल्ली दहल गई. ब्लास्ट होने वाली कार का HR26 नंबर गुरुग्राम निवासी मोहम्मद सलमान के नाम पर दर्ज पाया गया.

ये भी पढ़ें : लाल किला ब्लास्ट: दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज

कार मालिक ने क्या बताया

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने सलमान को डिटेन कर पूछताछ की. पूछताछ में सलमान ने बताया कि उसने यह कार डेढ़ साल पहले दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेच दी थी. सलमान ने कार से जुड़े सभी दस्तावेज गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिए हैं. अब जांच की दिशा ओखला की ओर बढ़ी है, जहां देवेंद्र से पूछताछ की जा रही है. जांच में यह भी सामने आया है कि ओखला निवासी ने कार को हरियाणा के अंबाला में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था. इस जानकारी के बाद अंबाला पुलिस ने भी मामले में जांच शुरू कर दी है.

कार का दिल्ली, गुरुग्राम और अंबाला कनेक्शन

गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी संबंधित जांच एजेंसियों से साझा कर दी है. फिलहाल, दिल्ली पुलिस RTO के साथ मिलकर कार के वर्तमान मालिक की पहचान करने में जुटी है. इस घटनाक्रम से साफ है कि धमाके की जांच अब तीन शहरों दिल्ली, गुरुग्राम और अंबाला में फैल चुकी है और हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि इस विस्फोट के पीछे की हर एक बात पता चल सकें. अब इस मामले की जांच में दिल्ली के साथ अंबाला पुलिस भी जुट चुकी है.

ये भी पढ़ें : दिल्ली में लालकिले के पास कार में विस्फोट कहां हुआ? पूरा नक्शा समझिए