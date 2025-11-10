विज्ञापन
दिल्ली के लाल किला के पास विस्फोट कहां हुआ, किस गाड़ी में हुआ धमाका? अब तक क्या पता है

बताया जा रहा है कि धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास पार्किंग में हुआ है. विस्फोट के बाद वहां आसपास की कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं. गेट नंबर-1 के पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है.

दिल्ली के लाल किला के पास विस्फोट कहां हुआ, किस गाड़ी में हुआ धमाका? अब तक क्या पता है
  • यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुआ है. पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है.
  • यह विस्फोट ऐसे समय में हुआ है जब फरीदाबाद में करीब तीन हजार किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है.
  • अभी पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आए हैं लेकिन सूत्रों के मुताबिक 7 लोगों की मौत हुई है.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए जोरदार धमाके में सूत्रों के मुताबिक 8 लोगों की मौत की खबर है जबकि 11 लोगों के घायल होने की खबर है. मौके पर मौजूद एनडीटीवी के रिपोर्टर्स ने बताया कि छह गाड़ियों के परखच्चे उड़े हैं. उन्होंने बताया कि इको वैन में धमाके का शक है. शाम करीब 7 बजे के पास हुए इस धमाके के बाद वहां अफरातफरी मच गई. बताया जा रहा है कि धमाके के बाद वहां आसपास की गाड़ियों में भी आग लग गई है. इस धमाके के बाद तीन से चार गाड़ियों मे आग लगने की सूचना मिली है. अब तक धमाके में दो से तीन लोगों के घायल होने की खबर मिली है. धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी और मौके से मिली वीडियो फुटेज में दमकलकर्मी आग पर काबू पाते दिखे. अब तक धटनास्थल पर तीन से चार दमकल मौजूद हैं. 

कहां हुआ धमाका?

बताया जा रहा है कि धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास पार्किंग में हुआ है. विस्फोट के बाद वहां आसपास की कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं. गेट नंबर-1 के पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है. यहां अमूमन बहुत भीड़ हुआ करती है लेकिन इस घटना के बाद इसे पूरी तरह खाली करा दिया गया है. 

मौका-ए-वारदात पर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम

इसके साथ ही मौके पर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पहुंच गई है. दिल्ली स्पेशल सेल मुख्य रूप से आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जांच करती है.यह राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बनाए रखने के साथ ही गंभीर अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने और उनकी जांच करने के लिए जिम्मेदार है. इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना, स्लीपर सेल को खत्म करना और आतंकवादी समूहों के प्रभाव को कम करना शामिल है.

फरीदाबाद में बरामद हुआ था विस्फोटक का बड़ा जखीरा

राजधानी दिल्ली में हुए इस धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है. यह विस्फोट ऐसे समय में हुआ है जब फरीदाबाद में करीब तीन हजार किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है. फरीदाबाद में रह रहे एक कश्मीरी डॉक्टर के किराए वाले घर से 360 किलो विस्फोटक और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किया है. फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर पुलिस की इस कार्रवाई से एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है. इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मेडिकल प्रोफेशनल्स और मौलवी शामिल हैं. 

हालांकि दोनों घटनाओं को जोड़ना अभी बहुत जल्दबाजी है लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक ही दिन में हुई ये दो बड़ी घटनाएं सुरक्षा के नजरिए से बहुत अहम हैं. लाल किला के पास हुए इस विस्फोट के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है. दिल्ली फायर सर्विस को इस घटना की जानकारी फोन कॉल के जरिए मिली और दमकल को फौरन ही मौका-ए-वारदात की जगह भेज दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि "आसपास की कई कारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं."

