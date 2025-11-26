शिकंजे में दिल्ली ब्लास्ट का पनाहगार, अब तक गिरफ्तार 7 आतंकियों की पूरी क्राइम कुंडली

दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी को शरण देने वाले एक और शख्स को एनआईए ने गिरफ्तार किया है. एनआईए ने फरीदाबाद में रहने वाले एक शख्स शोएब को धुज इलाके से गिरफ्तार किया है. अबतक इस मामले में कुल 7 गिरफ्तारी हो चुकी है. NIA की जांच में खुलासा हुआ है कि शोएब ने 10 नवंबर को दिल्ली में कार बम ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था. इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे. डॉ.उमर उन नबी फिदायनी बॉम्बर था, जो कार ब्लास्ट में खुद को उड़ा चुका है. एनआईए ने इस ब्लास्ट मामले में इससे पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया था. सुरक्षा एजेंसी ब्लास्ट मामले में लगातार जांच कर रही है स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है.

दिल्ली धमाके के गुनहगार और उनकी भूमिका