No PUC No Fuel: दिल्ली में पेट्रोल-डीजल भरवाने को लेकर आज से नया नियम लागू, पढ़ें पुरानी गाड़ियों की कैसे की जाएगी पहचान

दिल्ली की जहरीली हवा को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. गुरुवार आधी रात से, बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) वाली गाड़ियां पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं भरवा पाएंगी. सरकार ने पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को गाड़ियों में फ्यूल भरने से पहले PUCC की वैलिडिटी वेरिफ़ाई करने का निर्देश दिया है. PUCC स्टेटस और एमिशन कैटेगरी को वेरिफाई करने के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम और ऑन-ग्राउंड चेकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा.

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा.
  1. पेट्रोल पंप में पुलिस तैनात: इस प्रतिबंध को सख्त से लागू करने के लिए पेट्रोल पंप में यातायात पुलिस के कर्मी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नगर निगम और खाद्य विभाग के लोगों को भी पेट्रोल पंप पर तैनात किया गया है.
  2. इन वाहनों पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध: PUC सार्टिफीकेट की जांच के लिए ANPR यानि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे के अलावा, पुलिस की मदद ली जाएगी. हालांकि ऐंबुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां और आवश्यक सामान पहुंचाने वाली गाड़ियां प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगी. 
  3. PUC सार्टिफीकेट के लिए लगी लोगों की लाइनें: सरकार के इस आदेश के बाद से ही बुधवार को पीयूसीसी अपडेट करवाने वालों की लाइनें देखने को मिली. एक ड्राइवर जो कि अपना सर्टिफिकेट अपडेट करवाने का इंतज़ार कर रहा था उसने सरकार के फैसले पर कहा, "इससे लोगों को परेशानी होगी, लोग ऑफिस नहीं जा पाएंगे, लोगों को नुकसान होगा, वे परेशान हो जाएंगे. लोग पहले भी (अपने सर्टिफिकेट) अपडेट करवा रहे थे, और अब भी करवा रहे हैं".
  4. नियम को लेकर पेट्रोल पंप डीलरों ने क्या कहा?: इस नियम को लेकर दिल्ली के पेट्रोल पंप डीलरों ने कहा "बिना पीयूसी के ईंधन नहीं" नियम को कानूनी और तकनीकी सुरक्षा उपायों के बिना जल्दबाजी में लागू करने से पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी मच सकती है और कानून-व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो सकती है".
  5. 8 लाख वाहनों पर लगा जुर्माना: वैध PUC प्रमाणपत्र नहीं होने की वजह से अबतक 8 लाख वाहन मालिकों पर जुर्माना लगा चुका है.
  6. गैर-बीएस6 वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध: इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस6 वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध भी आज से लागू हो गया है.  शहर के प्रवेश बिंदुओं पर यातायात पुलिस के कर्मी और परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल तैनात किए गए हैं.
  7. प्रवेश बिंदुओं पर प्रवर्तन दल तैनात: अधिकारियों के मुताबिक, परिवहन विभाग के पास 78 से 80 प्रवर्तन दल हैं, जिन्हें कुंडली, रजोकरी, टिकरी, आया नगर, कालिंदी कुंज, औचंदी, मंडोली, कापसहेड़ा और बाजघेरा टोल/द्वारका एक्सप्रेसवे सहित अन्य प्रवेश बिंदुओं पर तैनात किया गया है.
  8. सख्ती से लागू होंगे प्रतिबंध: दिल्ली यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली-हरियाणा और दिल्ली-उत्तर प्रदेश के सभी सीमा बिंदुओं पर कई टीम तैनात की जाएंगी.
  9. वायु प्रदूषण पर लगाम: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की थी कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे और चौथे चरण के प्रतिबंध लागू होने के दौरान उन वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो बीएस-6 श्रेणी से नीचे के हैं और दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं.
  10. वाहनों की मौके पर होगी जांच: मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वाहनों की पीयूसीसी स्थिति और उत्सर्जन श्रेणी को सत्यापित करने के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली लागू की जाएगी और मौके पर जांच की जाएगी.
