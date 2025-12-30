नए साल के जश्न पर ठंड और घने कोहरे का साया! दिल्ली में आंधी-तूफान, इन राज्यों में ऑरेंज, येलो अलर्ट जारी

देश के ज्यादातर हिस्से इन दिनों सर्दी की मार झेल रहे हैं. नए साल में महज एक दिन बाकी बचा है, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक, हर जगह लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं. बहुत से लोग मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर जा चुके हैं. वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने शहर में ही नए साल का स्वागत करने को तैयार है. आप चाहे कुछ भी कर लीजिए लेकिन ठंड और कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है. मौसम विभाग ने 31 दिसंबर को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में जहरीली हवा ने क्या कुछ किया परमानेंट बंद और क्या बदल डाला, परेशान कर रही ये लिस्ट

इन जगहों पर घने से घने कोहरे का अलर्ट

साल 2025 के आखिरी दिन, यानि बुधवार को 6 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई गई है. भारत मौसम विभाग की ताज़ा फोरकास्ट रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में घने कोहरे के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

13 राज्यों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम समेत 13 राज्यों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. आने वाले दिनों में ठंड की यही स्थिति देश के कई राज्यों में बनी रहेगी.

31 दिसंबर को कैसा रहेगा दिल्ली, पंजाब का मौसम?

नए साल से एक दिन पहले 31 दिसंबर को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में घने से घना कोहरा पड़ने की संभावना है. इसके साथ ही तूफान आ सकता है और बिजली भी कड़कने की संभावना है. 1 जनवरी को नए साल के मौके पर भी हाल कुछ ऐसा ही रहेगा.

31 दिसंबर को कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश का मौसम?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों घना कोहरा और ठंड पड़ रही है. कई इलाकों में सूरज की एक किरण भी नहीं दिख रही है. वहीं शीतलहर और गलन से हाल बुरा है. मौसम विभाग ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए घने से घने कोहरे और घने कोहरे का अनुमान कुछ हिस्सों के लिए जताया है. वही पूर्वी यूपी में 31 दिसंबर को गलन वाली सर्दी और घने से घना कोहरा देखने को मिल सकता है. हालांकि 1 जनवरी के लिए पूर्वी यूपी में सिर्फ घने कोहरे का अलर्ट है.

31 दिसंबर को कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम?

उत्तराखंड में इन दिनों जमकर सर्दी पड़ रही है. मौसम विभाग ने 31 दिसंबर को राज्य के कुछ जिलों में घने से घने कोहरे का अनुमान जताया है. इसके साथ ही तूफान और बिजली कड़कने की भी संभावना जताई गई है.वहीं 1 जनवरी को गना कोहरे के साथ बिजली और तूफान की संभावना जताई गई है.

ठंड और कोहरे पर IMD का अलर्ट

भारत मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक, " पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 30 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फरबाद में भारी वर्षा/बर्फबारी की प्रबल संभावना है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2026 तक रात्रि/सुबह के समय घना से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिसके बाद कोहरा कम हो जाएगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 30 दिसंबर तक और बिहार में 30 और 31 दिसंबर को कड़ाके की ठंड पड़ने की प्रबल संभावना है".