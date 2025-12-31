कड़ाके की ठंड से अभी राहत नहीं... IMD का आज यहां बर्फबारी और बारिश का अनुमान, कोहरा भी बढ़ाएगा मुश्किल

उत्तर भारत में ठंड ने लोगों का जीवन दूभर कर रखा है. हालांकि अगर आप ठंड से राहत का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कुछ दिन और इंतजार करना होगा. दरअसल, मौसम विभाग का अनुमान है कि आज और कल देश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है. साथ ही इस दौरान कुछ राज्‍यों में रात और सुबह के वक्‍त घने कोहरे का कोहरे का कहर भी देखने को मिलेगा. वहीं साल के अंतिम दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड की संभावना जताई गई है.

कश्मीर घाटी के कई इलाकों में मंगलवार दोपहर को बर्फबारी हुई है. बांदीपोरा के गुरेज, बारामूला के गुलमर्ग और कुपवाड़ा के माछिल सहित उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में बर्फबारी दर्ज की गई है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज और कल जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

इन जगहों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान

साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जनवरी तक रात और सुबह के समय पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके बाद ही कोहरे के कहर में कमी आएगी.

साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों का सामना आज कड़ाके की ठंड से हो सकता है.

घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी