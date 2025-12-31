विज्ञापन
कड़ाके की ठंड से अभी राहत नहीं... IMD का आज यहां बर्फबारी और बारिश का अनुमान, कोहरा भी बढ़ाएगा मुश्किल

कश्मीर घाटी के कई इलाकों में मंगलवार दोपहर को बर्फबारी हुई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज और कल जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

  • मौसम विभाग के अनुसार आज और कल पहाड़ी व मैदानी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है.
  • पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में एक जनवरी तक घना कोहरा छाने का अनुमान है.
  • उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में साल के अंतिम दो दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है.
नई दिल्‍ली:

उत्तर भारत में ठंड ने लोगों का जीवन दूभर कर रखा है. हालांकि अगर आप ठंड से राहत का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कुछ दिन और इंतजार करना होगा. दरअसल, मौसम विभाग का अनुमान है कि आज और कल देश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है. साथ ही इस दौरान कुछ राज्‍यों में रात और सुबह के वक्‍त घने कोहरे का कोहरे का कहर भी देखने को मिलेगा. वहीं साल के अंतिम दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड की संभावना जताई गई है.

कश्मीर घाटी के कई इलाकों में मंगलवार दोपहर को बर्फबारी हुई है. बांदीपोरा के गुरेज, बारामूला के गुलमर्ग और कुपवाड़ा के माछिल सहित उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में बर्फबारी दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें: भीषण सर्दी के साथ कोहरे का कहर, IMD की इन जगहों के लिए शीत लहर की चेतावनी, बर्फबारी और बारिश का भी अनुमान

Photo Credit: PTI

मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज और कल जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

इन जगहों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान

साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जनवरी तक रात और सुबह के समय पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके बाद ही कोहरे के कहर में कमी आएगी.

साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों का सामना आज कड़ाके की ठंड से हो सकता है.

घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी

  • पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जनवरी तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में 2 जनवरी तक सुबह और रात के वक्‍त घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है.
  • हिमाचल प्रदेश में आज, उत्तराखंड में 4 जनवरी तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 से 6 जनवरी तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 से 6 जनवरी तक, राजस्‍थान में 1 से 4 जनवरी तक, मध्‍य प्रदेश में आज, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 3 जनवरी तक, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज से 3 जनवरी तक, बिहार में 5 जनवरी तक, झारखंड में आज तक और ओडिशा में 2 से 4 जनवरी तक कुछ इलाकों में रात और सुबह के वक्‍त घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
  • असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 4 जनवरी तक भीषण ठंड पड़ने की संभावना है.
  • आज बिहार में शीत दिवस (न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहता है और अधिकतम तापमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जाता है) पड़ सकता है. साथ ही आज और कल हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों, 1 से 4 जनवरी के दौरान बिहार में और आज उत्तर प्रदेश में शीत दिवस पड़ने की संभावना है.
  • पूर्वी मध्‍य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों में आज तक शीत लहर की स्थिति रहने की संभावना है. इसके साथ ही पश्चिमी राजस्‍थान में 2 और 3 जनवरी, हिमाचल प्रदेश में आज से 3 जनवरी तक और तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक में 1 जनवरी तक शीत लहर की स्थिति रह सकती है.

