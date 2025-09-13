विज्ञापन
विशेष लिंक

संजय कपूर की वसीयत से ननद मंदिरा का नाम हटे... दिल्ली HC ने स्वीकार की पत्नी प्रिया की अर्जी

अर्जी में दावा किया गया कि उक्त आदेश मंदिरा की ओर से वकील की उपस्थिति को गलत तरीके से दर्शाता है, जबकि वह वर्तमान कार्यवाही में पक्षकार नहीं हैं.

Read Time: 2 mins
Share
संजय कपूर की वसीयत से ननद मंदिरा का नाम हटे... दिल्ली HC ने स्वीकार की पत्नी प्रिया की अर्जी
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार की प्रिया सचदेवा की अर्जी
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने मंदिरा का नाम संजय कपूर की वसीयत से हटाने वाली प्रिया कपूर की याचिका स्वीकार की.
  • प्रिया ने दावा किया कि मंदिरा कपूर को मामले में गलत तरीके से पक्षकार दिखाया गया था और उनका नाम हटाया जाए.
  • कोर्ट ने प्रिया को संजय कपूर की 12 जून तक की सभी चल और अचल संपत्तियों का खुलासा करने का निर्देश दिया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर द्वारा दायर वह अर्जी शुक्रवार को स्वीकार कर ली, जिसमें उनके दिवंगत पति संजय कपूर की कथित वसीयत (Sanjay Kapur Will) से संबंधित कार्यवाही से ननद का नाम अदालत के आदेश से हटाने का अनुरोध किया गया था. न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने संजय की पूर्व पत्नी और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों द्वारा दायर उस याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उनकी (संजय की) कथित वसीयत को चुनौती दी गई थी और कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की गई थी.

प्रिया सचदेवा ने दायर की थी याचिका

उन्होंने प्रिया और उनके नाबालिग बेटे की ओर से दायर अर्जी स्वीकार कर ली, जिसमें 10 सितंबर के आदेश से मंदिरा कपूर (संजय कपूर की बहन) का नाम हटाने का अनुरोध किया गया था. प्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा कि कार्यवाही में उनका (मंदिरा का) नाम शामिल करना 'मंदिरा द्वारा मामले में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने का प्रयास' था.

मंदिरा के नाम पर प्रिया ने क्या कहा?

अर्जी में दावा किया गया कि उक्त आदेश मंदिरा की ओर से वकील की उपस्थिति को गलत तरीके से दर्शाता है, जबकि वह वर्तमान कार्यवाही में पक्षकार नहीं हैं. अदालत ने 10 सितंबर को प्रिया को निर्देश दिया था कि वह 12 जून तक की उनकी (संजय की) सभी चल और अचल संपत्तियों का खुलासा करें.

खबरों के अनुसार, उनकी मां रानी कपूर ने हाल में ब्रिटेन के अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने बेटे की मृत्यु की जांच की मांग की तथा स्वाभाविक कारणों से मृत्यु होने की संभावना को खारिज किया और संभवत: हत्या किये जाने, साजिश और वित्तीय धोखाधड़ी का दावा किया.

करिश्मा और संजय ने 2003 में शादी की थी, लेकिन 2016 में उनका तलाक हो गया. संजय की 12 जून को लंदन में एक पोलो मैच के दौरान मृत्यु हो गई, जब कथित तौर पर एक मधुमक्खी निगल लेने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था.

इनपुट- भाषा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi News, Sanjay Kapur Business Details, Sanjay Kapur, Priya Sachdev, Delhi Highcourt
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com