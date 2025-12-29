Fog Alert: अगले 3 दिन कोहरे का कहर, यूपी, दिल्ली से बिहार तक अलर्ट, जानें न्यू ईयर तक कैसा रहेगा मौसम

Weather News Today: दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरे का कोहराम दिख रहा है.घने कोहरे में सड़क, पुल हो या एलिवेटेड रोड कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. कोहरे के साथ सर्दी ने भी तेवर दिखाया है और शीत लहर से उत्तर भारत में ठिठुरन गलन बढ़ गई है. मौसम विभाग की मानें तो अभी 31 दिसंबर तक कोहरे की मार से छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन न्यू ईयर 1 जनवरी के दिन मौसम थोड़ा खुला रह सकता है. उत्तर प्रदेस में घने कोहरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है. जबकि सात राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है.

दिल्ली में न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है औऱ घना कोहरा भी चांदनी चौक, आनंद विहार, आईटीओ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक कोहरे की मार् दिख रही है. दिल्ली में अगले तीन दिनों यानी 31 दिसंबर तक घना कोहरा पड़ने के आसार हैं. अधिकतम तापमान गिरकर 22 डिग्री तक आ सकता है. ऐसे में शीत दिवस का अहसास होगा. गलन-ठिठुरन ने अभी से कंपकंपी बढ़ा दी है.

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 31 दिसंबर तक घना कोहरा पड़ने का अनुमान है. जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी तक सुबह और रात को घना कोहरा पड़ने के आसार हैं. इसके बाद कोहरे में कमी देखी जा सकती है. मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, वहीं असम, बिहार, बंगाल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी एक जनवरी तक सुबह और रात के वक्त घना कोहरा पड़ने का अनुमान है.

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में आगरा, एटा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, कानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, हरदोई, फतेहगढ़, लखनऊ में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है.

यूपी और उत्तराखंड में 28 और 29 दिसंबर को घने कोहरे के साथ कोल्ड डे का भी अलर्ट है. बिहार, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी 29 दिसंबर को शीत लहर की चेतावनी जारी की गई है. एक और पश्चिमी विक्षोभ 30 दिसंबर से हिमालयी क्षेत्र में एक्टिव हो सकता है. इससे 31 दिसंबर से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में असर पड़ने की संभावना है.

ऐसे में अभी खराब मौसम से कुछ राहत मिलते नहीं दिख रही है. मौसम विभाग ने कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे मापा है. हिमाचल प्रदेश, उत्तर पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे चला गया है.

एक्यूआई आज भी 400 के पार

दिल्‍ली एनसीआर की हवा दिन-ब-दिन और जहरीली होती जा रही है. पिछले 5 दिन से एक्‍यूआई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है. दिल्‍ली का औसत एक्‍यूआई लेवल आज सुबह 6 बजे 403 दर्ज किया गया. आनंद विहार में एक्‍यूआई लेवल 459 तक पहुंच गया है. दिल्‍ली से सटे नोएडा में भी एक्‍यूआई लेवल 420 के आसपास रिकॉर्ड किया गया. वहीं, गुरुग्राम में आज एक्‍यूआई लेवल 336 दर्ज किया गया. मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की एक श्रृंखला के कारण अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण का स्तर ज्‍यादा ही रहने की संभावना है.