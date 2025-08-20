वारदात से पहले रेकी, 5 मामले दर्ज... CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की क्राइम कुंडली आई सामने

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सिविल लाइंस के कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया. दिल्ली पुलिस ने अब उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है. पुलिस उपायुक्त (नार्थ) राजा बंठिया ने बताया कि सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी पर पहले से ही 3 शराब तस्करी और 2 मारपीट सहित 5 मामले दर्ज हैं. हालांकि कुछ मामलों में वो बरी हो चुका है.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, गुजरात के राजकोट का रहने वाला 41 साल का आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. सीएम पर हमला सुबह करीब 8 बजकर 15 मिनट पर हुआ.

सीएम आवास पर चेकिंग के दौरान आरोपी के पास कोई संदिग्ध सामान नहीं था

आरोपी मंगलवार सुबह करीब 11 से 11:30 बजे के बीच सीएम के पैतृक आवास शालीमार बाग गया. वहां से उसने जनसुनवाई की पर्ची ली. इसके बाद सिविल लाइंस में गुजराती समाज भवन में रुका. आज सुबह करीब 8 बजे वो सिविल लाइंस में सीएम आवास पहुंचा था. हमले से पहले पुलिस ने मुख्यमंत्री के आवास पर उसकी चेकिंग की थी, उसके पास से कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला था.

आरोपी राजेश ऑटो चलाता है, वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है. वो पहली बार दिल्ली आया है. हिरासत में लिए जाने के बाद अब उसे तीस हजारी कोर्ट में, कोर्ट नंबर-247 में पेश किया जाएगा.

मुख्यमंत्री पर हमला मामले में पुलिस ने BNS के सेक्शन और बढ़ाए हैं. FIR में इसे जोड़ा गया है. हत्या की कोशिश यानि 109 (1) BNS के साथ ही 132 (पब्लिक सर्वेंट पर हमला करना) और 221 (पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालना) भी शामिल है.

आरोपी के पास से कोई शिकायत नहीं मिली, सिर्फ जनसुनवाई की पर्ची मिली. आरोपी हमले का जो कारण बता रहा है, उस पर पुलिस को यकीन नहीं है. पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी. इसके लिए कोर्ट से 5 से 7 दिन की रिमांड मांगेगी.

राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया का आपराधिक इतिहास