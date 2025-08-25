विज्ञापन
सब्जी की रेहड़ी से उठाया था चाकू, CM रेखा पर हमला करने वाले राजेश की क्या थी पूरी प्लानिंग, जानें सबकुछ

सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सिविल लाइन इलाके में ही आरोपी ने चाकू फेंक दिया था. पुलिस आरोपी के दोस्त से भी लगातार पूछताछ कर रही है.

सब्जी की रेहड़ी से उठाया था चाकू, CM रेखा पर हमला करने वाले राजेश की क्या थी पूरी प्लानिंग, जानें सबकुछ
पुलिस ने तहसीन और राजेश को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की है.
  • सीएम रेखा गुप्‍ता हमले मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हमलावर के दोस्त को गिरफ्तार किया है.
  • आरोपी राजेश ने चाकू से हमला करने की योजना बनाई थी. लेकिन कड़ी सुरक्षा देख कर चाकू फेंक दिया था.
  • राजेश ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर सब्जी की रेहड़ी से चाकू उठाया था, जिसकी तलाश अभी जारी है.
नई दिल्ली:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने लोग आरोपियों को गिरफ्तार किया है. रविवार को पुलिस ने हमलावर राजेश के दोस्त तहसीन सैय्यद को राजकोट से गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, इस घटना के दौरान तहसीन लगातार अपने दोस्त राजेश के संपर्क में था. राजकोट से आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए पैसे भिजवाए थे. बताया जा रहा है कि आरोपी राजेश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर चाकू से हमले की प्लानिंग में था. हमले के लिए उसने चाकू भी लिया था. लेकिन कड़ी सुरक्षा को देखते हुए अपना प्लान बदल लिया था और चाकू का फेंक दिया. 

हमले से पहले गया था सुप्रीम कोर्ट 

पुलिस के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वह वापस शालीमार बाग मुख्यमंत्री आवास पहुंचा. सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सिविल लाइन इलाके में ही आरोपी ने चाकू फेंक दिया था. पुलिस आरोपी के दोस्त से भी लगातार पूछताछ कर रही है.

सब्जी की रेहड़ी से उठाया था चाकू

सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से चाकू लिया था, जो कि सब्जी की रेहड़ी से उठाया था. तहसीन सैय्यद राजेश के प्लान के बारे में जानता था. राजेश ने तहसीन से कहा की कुछ बड़ा करना होगा.  आरोपी राजेश CM पर हमले के लिए जिस चाकू को लेकर आया था, उसकी तलाश अभी भी जारी है. पुलिस आरोपी से सिविल लाइंस इलाके में निशानदेही करवा रही है, जिससे चाकू बरामद किया जा सके.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी राजेश दिल्ली आया था और उसके मंसूबों के बारे में उसके दोस्त तहसीन सैयद को जानकारी थी. आरोपी राजेश और तहसीन दोनों ही डॉग लवर हैं. पुलिस ने तहसीन और राजेश को आमने-सामने बिठा कर पूछताछ की है. पूछताछ में तहसीन ने बताया कि उसके रास्ते में जो कोई आयेगा, उसको छोड़ेगा नहीं. पूरी प्लानिंग और वारदात के दौरान राजेश और तहसीन की बातचीत जारी थी और राजेश को तहसीन ने सब कुछ बताया था.

राजेश को मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट की जगह आसान टारगेट लगी थी. तहसीन को राजेश ने बताया कि वह मारेगा. पुलिस राजेश को गुजराती भवन भी लेकर गई जहां वो रात रुका था. पुलिस राजेश को उस जगह भी लेकर गई जहां उसने चाकू फेंका था. पुलिस राजेश को रेलवे स्टेशन भी लेकर गई थी, जहां से उसने चाकू उठाया था.

