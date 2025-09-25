दिल्ली सीएम आवास के रेनोवेशन के लिए निकलेगा नया टेंडर, लागत रहेगी करीब 60 लाख रुपये

- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास के नवीनीकरण के लिए नया टेंडर 30 सितंबर को खोला जाएगा
- पहले टेंडर 28 जून को जारी किया गया था लेकिन लोक निर्माण विभाग ने 9 जुलाई को इसे रद्द कर दिया था
- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दो बंगले आवंटित किए गए हैं जिनमें एक सरकारी आवास और दूसरा कैंप कार्यालय के लिए है
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास के नवीनीकरण के लिए नया टेंडर जारी होगा, जिसकी लागत करीब 60 लाख रुपये की है. ये टेंडर 30 सितंबर को खोला जाएगा. मुख्यमंत्री आवास के लिए पहला टेंडर 28 जून को जारी किया गया था, लेकिन बाद में लोक निर्माण विभाग ने 9 जुलाई को प्रशासनिक कारणों से इसे रद्द कर दिया था.
बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता को दो बंगले आवंटित किए गए है, जिसमें एक सरकारी आवास के लिए और दूसरा कैंप कार्यालय के लिए है. टेंडर में टीवी से लेकर वाशिंग मशीन, गैस स्टोव, गीजर शामिल है. साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर बिजली का काम भी इसमें किया जाना है.
टेंडर में शामिल चीजें
- 3.6 लाख रुपये के पांच टीवी
- 7.7 लाख रुपये के 14 एसी
- 5.74 लाख रुपये के 14 सीसीटीवी कैमरे
- 2 लाख रुपये की बिजली आपूर्ति (यूपीएस) प्रणाली
- 1.8 लाख रुपये में रिमोट कंट्रोल वाले 23 सीलिंग पंखे
- 85,000 रुपये में एक ओटीजी (ओवन टोस्ट ग्रिल)
- 77,000 रुपये में एक ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन
- 60,000 रुपये में एक डिशवॉशर
- 63,000 रुपये का गैस स्टोव
- 32,000 रुपये के माइक्रोवेव
- 91,000 रुपये में छह गीजर
लाइट, झूमर लगाए जाएंगे
इसके अलावा घर में कुल 115 लैंप, वॉल लाइटर, हैंगिंग लाइट और तीन बड़े झूमर लगाए जाएंगे, जिनकी लागत 6,03,939 रुपये होगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं