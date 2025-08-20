विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमले की वो चार कड़ी, डॉग लव की आड़ में बड़ी साजिश का इशारा

पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि कड़ी जांच होगी. पुलिस ने हमले के सिलसिले में हत्या के प्रयास के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की है.

Read Time: 6 mins
Share
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमले की वो चार कड़ी, डॉग लव की आड़ में बड़ी साजिश का इशारा
  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर गुजरात के राजकोट निवासी आरोपी ने सीएम आवास पर बुधवार को अचानक हमला किया.
  • आरोपी ने हमले से पहले मुख्यमंत्री आवास की रेकी की. इसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपा गया है.
  • मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को हत्या की साजिश करार दिया है और प्राथमिकी हत्या के प्रयास में दर्ज की गई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को उनके आवास पर ही हमला हुआ. जनसुनवाई के बहाने पहुंचे गुजरात के राजकोट के एक शख्स ने उन पर अचानक हमला कर दिया. अब आईबी, स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है. सभी हमले की वजह तलाशने में लगे हैं, कि आखिर इतनी दूर से कोई शख्स दिल्ली पहुंचा और बेवजह मुख्यमंत्री पर हमला क्यों कर दिया. जबकि वो उसके राज्य की मुख्यमंत्री भी नहीं हैं, जिससे किसी तरह की शिकायत हो. इस हमले को लेकर कई तरह की थ्योरी भी पेश की गई. वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर राजनैतिक आरोप भी लगाए.

1. घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी ने रेकी की

आरोपी राजेश ने जिस तरह से वारदात करने से पहले सीएम आवास की रेकी की, वो किसी बड़ी घटना को लेकर भी शक पैदा करता है. उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें वो सीएम आवास के बाहर रेकी करता दिख रहा है. आरोपी शख्स रिक्शे से वहां पहुंचता है और उतरकर कुछ देर तक रिक्शे वाले से बात करता है, फिर बैग पीठ पर रखकर वहां टहलने लगता है. इसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी से फोन पर बात की. फुटेज में दिख रहा है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, वहां का वीडियो बनाया. यह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और इस संबंध में गहन जांच जारी है.

2. मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश - सीएम ऑफिस

सीएम ऑफिस ने इस हमले को ‘मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश' करार दिया है. कार्यालय का कहना है कि यह एक गंभीर हमला था और जानलेवा भी हो सकता था. रेखा गुप्ता के हाथ, कंधे और सिर में चोटें आई हैं. पुलिस ने हमले के सिलसिले में हत्या के प्रयास के आरोप में एक प्राथमिकी भी दर्ज की है.

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह 'कोई साधारण हमला नहीं' था. मुख्यमंत्री को जमीन पर गिराने और पीटने की कोशिश थी.

3. मां की डॉग लवर वाली थ्योरी में दम नहीं

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी राजेश सकारिया की मां ने सीएम रेखा गुप्ता पर किए गए हमले को लेकर अपने बेटे का बचाव किया. उसकी मां भानु बेन ने कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है और दिल्ली में डॉग वाले मुद्दे को लेकर दुखी था. इस वजह से वो दिल्ली गया था. दिल्ली पुलिस ने राजेश सकारिया की मां से संपर्क किया था. पुलिस ने जब उसकी मां से बात की तो उन्होंने इस घटना पर कोई अफसोस नहीं जताया.

Add image caption here

Add image caption here

4. AAP से कनेक्शन का आरोप, पार्टी की सफाई- AI से बनाई गई तस्वीर

रेखा गुप्ता पर हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. मोती नगर से बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला AAP से जुड़ा है. उन्होंने आप नेता के साथ आरोपी की एक तस्वीर भी जारी की. वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे एआई से बनाई गई तस्वीर करार दिया.

ये भी पढ़ें : CM रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर बीजेपी-AAP में फोटो वॉर, AI तक पहुंची जंग

हरीश खुराना ने एक्स पर लिखा, "जिसका शक था वही हुआ. अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ फोटो बहुत कुछ कह रही है. यानी आज हुए सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमले का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ता है ऐसा साफ़ नज़र आ रहा है. केजरीवाल जी प्लीज़ एक्सप्लेन 'यह रिश्ता क्या कहलाता है' ग़ज़ब."

AI फोटो का इस्तेमाल कर भाजपा को ही बदनाम कर रहे हैं हरीश खुराना- AAP

वहीं हरीश खुराना के आरोप पर AAP ने कहा कि खुराना AI फोटो का इस्तेमाल कर भाजपा को ही बदनाम कर रहे हैं. गोपाल इटालिया के साथ फोटो AI से बनाई गई है. AAP ने ओरिजनल वीडियो का लिंक भी जारी किया है. वीडियो लिंक 2 अगस्त का है. इसमें गोपाल इटालिया के साथ कोई और इंसान दिख रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

रेखा गुप्ता ने खुद पर हमला करवाया - आप एमएलए अनिल झा

आप विधायक अनिल झा ने सीएम पर खुद ही हमला करवाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हमले की बात पूरी तरह झूठ है. मैं उन्हें शुरुआत से जानता हूं कि यह केवल एक बनाई गई कहानी है. उन्होंने अपने ही एक व्यक्ति से यह नाटक करवाया, ताकि स्टोरी बनाई जा सके. मैं बताना चाहूंगा जब वो छात्र संघ की अध्यक्ष थी और मैं उपाध्यक्ष था तब हम सांवरिया करण के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. उसी दौरान उन्होंने कहा था कि अनिल माचिस से मेरे 3-4 बाल जला दे, ताकि यह दिखा सकूं कि इसमें मेरे बाल जल गए.

आरोपी पर पहले भी 5 मामले दर्ज

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राजकोट (गुजरात) निवासी 41 वर्षीय आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकरिया को हिरासत में लिया गया है और उससे खुफिया ब्यूरो (आईबी) और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम पूछताछ कर रही है. जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह एक गंभीर हमला था और जानलेवा भी हो सकता था. हम आईबी, स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त पूछताछ कर रहे हैं. उस पर पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चाकू से हमले के दो और आबकारी अधिनियम के तीन मामले शामिल हैं.

ये भी पढ़ें : वारदात से पहले रेकी, 5 मामले दर्ज... CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की क्राइम कुंडली आई सामने

Latest and Breaking News on NDTV

अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने अभी तक उस पर साजिश का आरोप नहीं लगाया है. आरोपी के पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि कड़ी जांच होगी. उसके पास एक बैग था जिसमें कपड़े और कुछ कागज थे. पुलिस ने हमले के सिलसिले में हत्या के प्रयास के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की है.

दो दिन पहले दिल्ली आया था आरोपी

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने एक बयान में बताया कि सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उस पर कथित तौर पर हमला करने और लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने का भी मामला दर्ज किया गया है. सूत्रों ने बताया कि आरोपी दो दिन पहले दिल्ली आया था और उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में रुका था.

ये भी पढ़ें : बैग रखा, पानी पिया, और... जनसुनवाई में काम करने वाली नेहा ने बताया CM रेखा पर कैसे हुआ हमला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi CM Rekha Gupta Attacked, CM Rekha Gupta Attacked, Rekha Gupta Attack News, Delhi Cm News In Hindi, Rekha Gupta Attack Accused
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com