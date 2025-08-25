दिल्ली सीएम पर हमले की साजिश में बड़ा खुलासा, एक और आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की साजिश मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मुख्य आरोपी राजेश के दोस्त तहसीन सैय्यद को गुजरात के राजकोट से हिरासत में लेकर दिल्ली लाया गया और अब उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है.

तहसीन पर आरोप है कि उसने हमले की योजना में राजेश की मदद की थी. पूछताछ में सामने आया है कि राजेश लगातार तहसीन से संपर्क में था और उसने उससे आर्थिक सहायता भी ली थी. तहसीन ने राजेश को ₹2000 ट्रांसफर किए थे, जिससे वह दिल्ली में रह सके.

पुलिस के अनुसार, राजेश मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट भी गया था. लेकिन वहां की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर वह वापस लौट आया और शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचा. सूत्रों का दावा है कि राजेश मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की योजना बना रहा था. लेकिन सुरक्षा को देखते हुए उसने सिविल लाइन्स इलाके में ही चाकू फेंक दिया.

अब तक इस मामले में दो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. मुख्य आरोपी राजेश और उसका सहयोगी तहसीन. इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने राजेश के पांच अन्य दोस्तों से भी पूछताछ की है. तहसीन से पूछताछ अभी जारी है और पुलिस इस साजिश के पीछे की पूरी योजना को उजागर करने में जुटी है.