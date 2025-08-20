विज्ञापन
CM रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर बीजेपी-AAP में फोटो वॉर, AI तक पहुंची जंग

पुलिस ने हमले के सिलसिले में हत्या के प्रयास के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने एक बयान में बताया कि सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

CM रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर बीजेपी-AAP में फोटो वॉर, AI तक पहुंची जंग
हरीश खुराना ने गोपाल इटालिया के साथ आरोपी की तस्वीर की जारी.
  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को मुख्यमंत्री कार्यालय ने हत्या की सुनियोजित साजिश बताया है.
  • पुलिस ने राजकोट निवासी आरोपी राजेश को हिरासत में लेकर खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त पूछताछ शुरू की है.
  • बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने हमले की साजिश में आम आदमी पार्टी के शामिल होने का आरोप लगाया है.
नई दिल्ली:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. मोती नगर से बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला AAP से जुड़ा है. उन्होंने आप नेता के साथ आरोपी की एक तस्वीर भी जारी की. वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे एआई से बनाई गई तस्वीर करार दिया. 

बीजेपी नेता हरीश खुराना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "जिसका शक था वही हुआ. अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ फोटो बहुत कुछ कह रही है. यानी आज हुए सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमले का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ता है ऐसा साफ़ नज़र आ रहा है. केजरीवाल जी प्लीज़ एक्सप्लेन 'यह रिश्ता क्या कहलाता है' ग़ज़ब."

AI फोटो का इस्तेमाल कर भाजपा को ही बदनाम कर रहे हैं हरीश खुराना- AAP

इधर हरीश खुराना के आरोप पर AAP ने प्रतिक्रिया दी है. आप का कहना है कि हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं. हरीश खुराना AI फोटो का इस्तेमाल कर भाजपा को ही बदनाम कर रहे हैं. गोपाल इटालिया के साथ फोटो AI से बनाया हुआ है. AAP ने ओरिजनल वीडियो का लिंक जारी किया है. वीडियो लिंक 2 अगस्त का है. इसमें गोपाल इटालिया के साथ कोई और इंसान दिख रहा है.

आम आदमी पार्टी ने फेक तस्वीर का आरोप लगाकर जारी किया वीडियो (गोपाल इटालिया के साथ कोई अन्य व्यक्ति)

CM ने अपने ही आदमी से हमला कराया- आप विधायक अनिल झा

इधर किराडी से आप विधायक अनिल झा ने सीएम पर हुए हमले को प्री प्लान बताया है. उन्होंने कहा कि CM ने अपने ही आदमी से हमला कराया है. हमले की बात पूरी तरह झूठ है. मैं उन्हें शुरुआत से जानता हूं कि यह केवल एक बनाई गई कहानी है. उन्होंने अपने ही एक व्यक्ति से यह नाटक करवाया, ताकि स्टोरी बनाई जा सके. मैं बताना चाहूंगा जब वो छात्र संघ की अध्यक्ष थी और मैं उपाध्यक्ष था तब हम सांवरिया करण के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. उसी दौरान उन्होंने कहा था कि अनिल माचिस से मेरे 3-4 बाल जला दे, ताकि यह दिखा सकूं कि इसमें मेरे बाल जल गए. जबकि असलियत यह है कि यह कोई हमला नहीं था, बल्कि एक ड्रामा था. पूरी नाटक कंपनी झूठ बोल रही है.

मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश- सीएम कार्यालय

वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए इस हमले को सीएम कार्यालय ने ‘मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश' का हिस्सा बताया है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राजकोट (गुजरात) निवासी 41 वर्षीय आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई को हिरासत में लिया गया है और उससे खुफिया ब्यूरो (आईबी) और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम पूछताछ कर रही है. उन्होंने बताया कि हमला सुबह करीब आठ बजकर 15 मिनट पर हुआ.

पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के हाथ, कंधे और सिर में चोटें आई हैं. जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह एक गंभीर हमला था और जानलेवा भी हो सकता था. अधिकारी ने बताया, ‘‘हम आईबी, विशेष प्रकोष्ठ और खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त पूछताछ कर रहे हैं. उस पर पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चाकू से हमले के दो और आबकारी अधिनियम के तीन मामले शामिल हैं.''

उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी तक उस पर साजिश का आरोप नहीं लगाया है. आरोपी के पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि कड़ी जांच होगी. उसके पास एक बैग था जिसमें कपड़े और कुछ कागज थे.

पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की

पुलिस ने हमले के सिलसिले में हत्या के प्रयास के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने एक बयान में बताया कि सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

उस पर कथित तौर पर हमला करने और लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने का भी मामला दर्ज किया गया है. सूत्रों ने बताया कि खिमजीभाई दो दिन पहले दिल्ली आया था और उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में रुका था.

