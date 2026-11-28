दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक व्यक्ति और उसकी मां के बीच झगड़े के दौरान कथित तौर पर इमारत की तीसरी मंजिल से फेंका गया भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर 30 साल के एक व्यक्ति के सिर पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना शुक्रवार शाम करीब 6.30 बजे तालाब वाला पार्क इलाके में हुई, जब साहिल इमारत के बाहर खड़ा था.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, तीसरी मंजिल की बालकनी से अचानक सिलेंडर गिरा और साहिल के सिर पर जा लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोग उसे पहले पास के एक अस्पताल ले गए और बाद में दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने घटना के सिलसिले में इमारत मालिक के भतीजे शिवम शर्मा को हिरासत में लिया है. आरोप है कि शर्मा ने अपनी मां के साथ बहस के दौरान बालकनी से सिलेंडर फेंका था. पड़ोसियों ने दावा किया कि शर्मा अक्सर शराब पीकर घर में हंगामा करता था, जिसकी शिकायत इमारत के मालिक से भी की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार शाम शर्मा और उसकी मां के बीच बहस हुई, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर सिलेंडर नीचे फेंक दिया.

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सिलेंडर जानबूझकर फेंका गया या झगड़े के दौरान गलती से गिर गया. साहिल अपनी पत्नी और एक साल के बेटे के साथ इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर किरायेदार के रूप में रहता था.

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