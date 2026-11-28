केंद्र सरकार 30 नवंबर 2026 से शुरू होने वाले विशेष संसद सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक दोबारा पेश करने जा रही है. इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाना है, जिससे नए परिसीमन (Delimitation) का रास्ता खुलेगा. इसे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से भी जोड़ा जा रहा है. इस विधेयक को पारित कराने के पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली थी. 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में NDA को पक्ष में 298 वोट मिले थे, जबकि 230 वोट विरोध में पड़े थे. उस समय कुल 528 सदस्यों ने वोटिंग की थी, तब दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोट की जरूरत थी. लेकिन NDA 54 वोट से पीछे रह गई थी. आइए जानते हैं दोनों सदन में अब कैसा सीटों का गणित.

पहले समझिए लोकसभा में सीटों का आंकड़ा

किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है. नवंबर 2026 तक लोकसभा में कुल 540 सदस्य हैं और तीन सीटें रिक्त हैं. यदि सभी सांसद मतदान करते हैं, तो विधेयक पारित करने के लिए 360 वोट चाहिए होंगे.

NDA के सांसदों की संख्या अब 293 से बढ़कर 320 हो गई है. यह बढ़ोतरी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों और शिवसेना (UBT) के 9 में से 6 सांसदों के समर्थन से हुई है.

टीएमसी के बागी सांसदों ने NDA को समर्थन देने की घोषणा की है, हालांकि आधिकारिक रिकॉर्ड में वे अभी भी टीएमसी सांसद हैं. उनका प्रस्तावित विलय एनसीपीआई (NCPI) में होना है, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी अभी बाकी है. वहीं शिवसेना (UBT) के छह सांसद शिवसेना में शामिल हो चुके हैं.

NDA के बाहर की तीन पार्टियां इस विधेयक का समर्थन कर सकती हैं:

DMK - 22 सांसद

NCP (SP) - 8 सांसद

YSRCP - 4 सांसद

इन तीनों दलों ने अब तक औपचारिक समर्थन की घोषणा नहीं की है. यदि ये तीनों दल समर्थन भी कर दें, तब भी NDA की संख्या 354 तक ही पहुंचती है, जो आवश्यक 360 से 6 कम है. लोकसभा अध्यक्ष केवल बराबरी की स्थिति में मतदान करते हैं, इसलिए अधिकतम प्रभावी संख्या 353 वोट मानी जाएगी, जो लक्ष्य से 7 कम है.

लोकसभा में ऐसा है गणित

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NCP (SP) ने अप्रैल में इस विधेयक का विरोध किया था. बाद में उसने कुछ शर्तों के साथ समर्थन की संभावना जताई, जिसमें सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि की मांग शामिल है.

वहीं DMK ने कहा है कि वह 'निष्पक्ष परिसीमन' चाहती है और विधेयक संसद में पेश होने के बाद ही अपना अंतिम रुख तय करेगी. सदन में सांसदों की उपस्थिति भी इस गणित को बदल सकती है. 360 का आंकड़ा तब लागू होगा जब सभी सांसद मतदान करें. यदि विरोधी पक्ष के करीब 10 सांसद मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो आवश्यक संख्या घटकर लगभग 353 रह जाएगी, जो NDA की सर्वश्रेष्ठ संभावित स्थिति के भीतर आ सकती है.

अब जानिए राज्यसभा का गणित

राज्यसभा में कुल 244 सदस्य हैं और एक सीट रिक्त है. यहां दो-तिहाई बहुमत के लिए 163 वोटों की जरूरत है. NDA के पास फिलहाल 154 सांसद हैं, यानी वह 9 वोट पीछे है. सबसे अनुकूल स्थिति में BJD के 5 सांसद और YSRCP के 4 सांसद यदि NDA का समर्थन करते हैं, तो संख्या ठीक 163 तक पहुंच जाएगी, जो विधेयक पारित कराने के लिए पर्याप्त होगी. लेकिन ऐसी स्थिति में एक भी सांसद की सदन से गायब रहने की गुंजाइश नहीं रहेगी. यदि DMK के 8 सांसद और NCP (SP) का 1 सांसद भी समर्थन देते हैं, तो संख्या बढ़कर 172 तक पहुंच सकती है. वहीं अगर DMK मतदान से दूरी बनाती है, तो आवश्यक बहुमत का आंकड़ा घटकर 158 तक आ जाएगा, जो फिर भी साधारण बहुमत से ऊपर रहेगा.

राज्यसभा के आंकड़े

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वोटिंग के दिन हो सकता है खेला!

लोकसभा में अप्रैल के मुकाबले NDA की स्थिति मजबूत हुई है और अंतर 54 वोट से घटकर 6 वोट रह गया है. लेकिन आवश्यक संख्या तक पहुंचने के लिए उसे अब भी क्षेत्रीय दलों के समर्थन या विपक्ष की अनुपस्थिति की जरूरत होगी. राज्यसभा में NDA के पास रास्ता मौजूद है, लेकिन वहां भी सफलता काफी हद तक क्षेत्रीय दलों के रुख पर निर्भर करेगी. ऐसे में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक का भविष्य केवल दलों की मौजूदा स्थिति से नहीं, बल्कि मतदान वाले दिन सदन में मौजूद सांसदों की संख्या से भी तय हो सकता है.

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