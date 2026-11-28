रोहतक के मिलन ढाबे में हिमाशु भाऊ गैंग के शूटर्स का फायरिंग करते सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. इसमें वो तीन बार होटल में घुसते और अत्याधुनिक हथियारों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं. पांच नकाबपोश शूटर्स हथियार के साथ ढाबे का गेट खोलकर घुसते हैं, फिर एक टेबल पर जहां विरोधी गैंग का गैंगस्टर सनी रिठौली और उसके साथी बैठे थे, उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं.

फायरिंग राइट हैंड की तरफ से हुई, इसलिए मौत भी उसी तरफ बैठे लोगों की हुई. सन्नी टेबल की बाईं तरफ बैठा था, इसलिए वो मौके से भाग निकला. वीडियो में एक दो बार नहीं, बल्कि शूटर्स तीन बार अंदर घुसकर ताबड़तोड़ फ़ायरिंग करते दिख रहे हैं.

वीडियो के अंत में एक लड़की काले कपड़े में गेट से बाहर जाती नज़र आ रही है. यही वो लड़की है जाह्नवी, जिसने विरोधी गैंग के गैंगस्टर सनी रिठौली को हनी ट्रेप कर ढ़ाबे पर बुलाया था. यूपी के शामली की रहने वाली जाह्नवी खुद भी एक आपराधिक छवि वाले परिवार से ताल्लुक रखती है.

जाह्नवी शूटआउट के बाद सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और वहां से विदेश भाग गई. खबर है कि रोहतक शूटआउट के बाद वो बैंकॉक भाग गई. हरियाणा STF टीम ने शामली में उसके घर पर दबिश दी है.

रोहतक शूटआउट में शामिल एक शूटर अमन डीगल हरियाणा का रहने वाला है. दूसरा शूटर अंकुश दिल्ली के आया नगर शूटआउट केस में वांटेड है, वो भी रोहतक फ़ायरिग में शामिल था. बाकी शूटर्स की भी पहचान हुई है. सभी के नेपाल बॉर्डर की तरफ भागने के इनपुट मिले हैं.

जांच के लिए एक पुलिस टीम तैनात की गई है. आरोपियों को पकड़ने के लिए रोहतक जिला अपराध जांच एजेंसी (सीआईए) की सभी टीमों और संबंधित थाने की पुलिस को लगाया गया है.

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