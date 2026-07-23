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हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से गाजियाबाद में अलर्ट, सिटी फॉरेस्ट पार्क जलमग्न; लोहे का पुल बंद

गाजियाबाद में हिंडन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. सिटी फॉरेस्ट पार्क का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है, लोहे का पुल बंद कर दिया गया है और आसपास की कॉलोनियों में बाढ़ का डर बढ़ गया है. प्रशासन का दावा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से गाजियाबाद में अलर्ट, सिटी फॉरेस्ट पार्क जलमग्न; लोहे का पुल बंद
हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी चिंता, सिटी फॉरेस्ट पार्क जलमग्न; प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी
गाजियाबाद:

Hindon River Flood: गाजियाबाद में हिंडन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी किनारे बसे इलाकों में चिंता बढ़ गई है. नदी में तेज बहाव के कारण कई निचले क्षेत्रों में पानी भरने लगा है, जबकि सिटी फॉरेस्ट पार्क का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है. एहतियात के तौर पर प्रशासन ने सिटी फॉरेस्ट के मुख्य प्रवेश मार्ग पर बने लोहे के पुल को बंद कर दिया है. आसपास की कॉलोनियों के लोगों में संभावित बाढ़ को लेकर भय का माहौल है और लोग लगातार नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है.

सिटी फॉरेस्ट पार्क में घुसा नदी का पानी

हिंडन नदी में बढ़ते जलस्तर का असर सिटी फॉरेस्ट पार्क पर साफ दिखाई दे रहा है. नदी का पानी पार्क परिसर में कई फीट तक भर गया है, जिससे पार्किंग क्षेत्र, पुलिस चौकी और प्रवेश मार्ग प्रभावित हुए हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. तेज बहाव के कारण नदी किनारे मौजूद संरचनाओं पर भी खतरा मंडराने लगा है.

लोहे का पुल किया गया बंद

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिटी फॉरेस्ट के मुख्य द्वार पर बने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि पुल पहले से जर्जर स्थिति में है और नदी के तेज बहाव से उसे नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है. प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए पार्क का प्रवेश द्वार भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो.

नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर

हिंडन नदी के आसपास रहने वाले लोगों, खासकर करहेड़ा कॉलोनी के निवासियों में बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ गई है. कई परिवार लगातार नदी के जलस्तर और बहाव की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जलस्तर में और बढ़ोतरी होती है तो निचले इलाकों में पानी घुसने का खतरा बढ़ सकता है.

प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदड ने बताया कि नदी की स्थिति पर नजर रखने के लिए विशेष टीम गठित की गई है. इसके अलावा सात बाढ़ चौकियां लगातार निगरानी कर रही हैं और समय-समय पर स्थिति का आकलन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि नदी में जमा जलकुंभी को भी हटवाया गया है, ताकि जल प्रवाह बाधित न हो और किसी तरह की अतिरिक्त समस्या उत्पन्न न हो.

बांध खोलने से जलस्तर में कुछ कमी

जिलाधिकारी के अनुसार हिंडन से जुड़े बांध को भी खोल दिया गया है, जिससे जल निकासी में मदद मिली है. इसके परिणामस्वरूप जलस्तर में कुछ कमी दर्ज की गई है. हालांकि प्रशासन अभी भी पूरी तरह सतर्क है और लगातार हालात पर नजर रख रहा है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

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