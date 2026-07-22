प्रदर्शन में जाने के बजाय पढ़ाई पर किया फोकस; NEET टॉपर पंशुल बंसल ने NDTV पर बताई अपनी सक्सेस स्टोरी

NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक विवाद के चलते देशभर में जहां विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बहस तेज रही, वहीं दिल्ली के छात्र पंशुल बंसल ने इस मुश्किल दौर को अपने लिए अवसर में बदल दिया. री-एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक (AIR)-2 हासिल करने वाले पंशुल बंसल का कहना है कि उन्होंने नकारात्मकता से दूर रहकर पूरी ऊर्जा पढ़ाई में लगाई. इसी रणनीति का परिणाम रहा कि उन्होंने दोबारा हुई परीक्षा में 715 अंक प्राप्त किए और देश के शीर्ष अभ्यर्थियों में जगह बनाई. पंशुल ने कहा कि शुरुआत में परीक्षा रद्द होने से उन्हें निराशा हुई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद उन्होंने खुद को संभालकर बेहतर प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी.

री-एग्जाम में हासिल की ऑल इंडिया रैंक-2

नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल के छात्र पंशुल बंसल ने NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा में 99.9999 परसेंटाइल हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक-2 प्राप्त की. परीक्षा का परिणाम 16 जुलाई को घोषित किया गया था. पंशुल ने री-एग्जाम में 715 अंक हासिल किए, जो उनके पहले परीक्षा स्कोर से भी बेहतर था.

'विरोध करने के बजाय पढ़ाई चुनी'

NDTV से बातचीत में पंशुल बंसल ने कहा कि जब परीक्षा रद्द होने के बाद देशभर में प्रदर्शन हो रहे थे, तब उन्होंने अलग रास्ता चुना. उन्होंने कहा, " मैंने सोचा कि मुझे विरोध प्रदर्शन में क्यों जाना चाहिए? इसके बजाय मैं घर पर रहकर पढ़ाई कर सकता हूं, अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकता हूं और अपना स्कोर बढ़ा सकता हूं." पंशुल का कहना है कि उन्होंने विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने की बजाय अपनी तैयारी को और मजबूत करने पर ध्यान दिया.

पहले हुई थी निराशा

परीक्षा रद्द होने के समय अपनी मानसिक स्थिति को याद करते हुए पंशुल ने कहा कि शुरुआत में उन्हें काफी दुख और निराशा हुई थी. उन्होंने कहा, " शुरुआत में मुझे निराशा और दुख महसूस हुआ था. लेकिन एक-दो घंटे बाद मैंने इस स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखा और इस बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित और दृढ़ संकल्पित हो गया." उनके अनुसार कुछ समय बाद उन्होंने स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू किया और दोबारा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य तय किया.

706 से बढ़कर पहुंचे 715 अंक तक

पंशुल ने बताया कि पहली परीक्षा में उनका स्कोर लगभग 706 अंक था, लेकिन पुनर्परीक्षा में उन्होंने इसे बढ़ाकर 715 अंक कर लिया. दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने अपनी तैयारी के तरीके में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया. उन्होंने कहा, " मैंने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया. मैं पहले की तरह उसी रूटीन का पालन करता रहा. मुझे बस इतना लगा कि पिछले डेढ़ महीने में मुझे अपनी ओर से पूरी मेहनत करनी है और बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है."

निगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश

पंशुल ने कहा कि जब परीक्षा रद्द हुई तो उनके मन में यह सवाल जरूर आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, खासकर तब जब उन्हें भरोसा था कि उनका प्रदर्शन सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए पर्याप्त था. लेकिन उन्होंने खुद को नकारात्मक सोच से दूर रखा. उन्होंने कहा, " मैंने सोचा कि मैं अपने मन में नकारात्मकता क्यों लाऊं? मुझे सब कुछ भूलकर अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए. जो भी होगा, अच्छे के लिए ही होगा. एक बार परीक्षा खत्म हो जाएगी तो तनाव और चिंता भी समाप्त हो जाएगी."

प्रदर्शनों पर टिप्पणी से किया इनकार

देशभर में NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच जब उनसे इस मुद्दे पर राय पूछी गई, तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, " मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा."

ऐसा था पूरा मामला?

NEET-UG 2026 की मूल परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी. बाद में पेपर लीक के आरोप सामने आने पर 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई. मामले की जांच फिलहाल CBI कर रही है. इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित की गई और 16 जुलाई को परिणाम घोषित किए गए. इस पूरे घटनाक्रम के बीच पंशुल बंसल की सफलता की कहानी चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने विवाद और अनिश्चितता के माहौल में भी अपनी तैयारी पर फोकस बनाए रखा और देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया.

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