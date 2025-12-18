विज्ञापन
प्रदूषण में सांस के लिए तड़पते नोएडा पर एक और मुसीबत, डंपिग यार्ड में लगी भीषण आग

नोएडा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, इसके साथ ही कोहरा भी हो रहा है. इस बीच डंपिंग यार्ड में पड़े कूड़े में लगी आग से निकलने वाला धुआं प्रदूषण और बढ़ाएगा. डंपिग यार्ड में लगी आग की सूचना पर फायर बिग्रेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है. 

  • दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भीषण प्रदूषण के कारण नो-पीयूसी नो-फ्यूल जैसे सख्त नियम लागू किए गए हैं.
  • प्रदूषण नियंत्रण के लिए सार्वजनिक और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या आधे तक सीमित कर दी गई है.
  • नोएडा सेक्टर 96 के डंपिंग यार्ड में लगी आग से भारी मात्रा में धुआं निकल रहा है जो प्रदूषण बढ़ा रहा है.
नोएडा:

दिल्ली-NCR लंबे समय से भीषण प्रदूषण की जद में है. आलम यह हो गया कि दिल्ली में 'No PUC No Fuel' जैसे सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं. सार्वजनिक नगरपालिका और निजी कार्यालयों में आधे कर्मचारियों के साथ काम करने की व्यवस्था की गई है. पुरानी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है. प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए सरकार और प्रशासन तमाम सख्त नियम लागू कर रहे हैं. लेकिन दूसरी ओर कोहरे और प्रदूषण से जन-जीवन बुरी तरह से परेशान है. दिल्ली जैसा ही हाल नोएडा का भी है. नोएडा में भी हालत खराब है. 

इस बीच नोएडा पर एक और मुसीबत आन पड़ी है. नोएडा सेक्टर 96 के डंपिंग में पड़े कूड़े में भीषण आग लग गई है. इस आग से काफी सारा धुआं निकल रहा है. जो आस-पास में प्रदूषण और बढ़ा रहा है.  

आग किसने लगाई नहीं चला पता

मालूम को कि नोएडा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, इसके साथ ही कोहरा भी हो रहा है. डंपिंग यार्ड में पड़े कूड़े में लगी आग से निकलने वाला धुआं प्रदूषण और बढ़ाएगा. डंपिग यार्ड में लगी आग की सूचना पर फायर बिग्रेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है. 

डंपिंग यार्ड में आग किसने लगाई, यह किसी को नहीं पता. माना जा रहा है कि किसी अनजान व्यक्ति ने कूड़े में आग लगा दी है. सूचना पर पहुंची फायर विभाग आग बुझाने में जुटी है.

गैर बीएस-6 निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक

राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के तहत बृहस्पतिवार से दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर बीएस-6 निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू हो गया और साथ ही उन वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं हैं.

