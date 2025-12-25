नोएडा की पॉश सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग, लोगों में मता हड़कंप, दमकल ने बुझाई

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर-108 स्थित एक पॉश लग्जरी सोसाइटी पार्क्स लॉरिएट सोसाइटी में गुरुवार को एक फ्लैट में अचानक आग लग गई. इससे सोसाइटी में हड़कंप मच गया. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई.कड़ी मशक्कत के बाद फायर विभाग ने आग पर काबू पा लिया. इस आग में जलकर फ्लैट में रखा लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर खाक हो गया. फायर सर्विस आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच-पड़ताल कर रहा है.

कब और कहां हुई घटना

मिली जानकारी के मुताबिक थाना सेक्टर-39 क्षेत्र के सेक्टर 108 में स्थित इस सोसाइटी के एक टावर के चौथे तल पर स्थित फ्लैट में आग लगी थी. फायर विभाग की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग किचन/सर्वेंट रूम से शुरू हुई थी. इस आग ने देखते ही देखते फ्लैट के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. आग के कारण फ्लैट में रखा लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर खाक हो गया.

घटना के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है. फायर विभाग ने तुरंत समय रहते आग को पूरी तरह बुझा दिया.

क्या कहना है फायर सर्विस का

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सूचना मिलते ही फायर सर्विस यूनिट को मौके पर रवाना किया गया था. घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया कि चौथे तल के एक फ्लैट के सर्वेंट रूम में आग लगी हुई थी. इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है. फिलहाल आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है.

