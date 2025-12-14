विज्ञापन
दिल्ली-NCR में 'धूल की चादर' बनी आफत! कहीं स्कूल ऑनलाइन तो कहीं हाइब्रिड मॉडल में चलेगी क्लास

राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को इस मौसम का सबसे उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) दर्ज किया गया और यह एक दिन पहले के 432 से बढ़कर 461 हो गया. वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी रही.

दिल्ली-NCR में 'धूल की चादर' बनी आफत! कहीं स्कूल ऑनलाइन तो कहीं हाइब्रिड मॉडल में चलेगी क्लास
दिल्ली में देर रात भी प्रदूषण के कारण कोहरे की चादर दिखी.
  • नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों ने गंभीर वायु प्रदूषण के कारण कक्षा पांच तक ऑनलाइन पढ़ाई का आदेश दिया है
  • कक्षा छह से नौ और ग्यारह तक हाइब्रिड शिक्षण पद्धति लागू कर मास्क पहनने की सख्त सलाह दी गई है
  • राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार को चार सौ इकसठ पहुंच गया जो गंभीर स्तर को दर्शाता है
दिल्ली के बाद नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों ने भी स्कूलों को ऑनलाइन और हाईब्रिड मोड में कर दिया है. एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण को देखते हुए ज्यादातर स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश जारी कर दिए हैं. कुछ स्कूल ने क्लास 5 तक कुछ ने क्लास 8 तक क्लासेज ऑनलाइन कर दी हैं. वहीं कुछ ने हाइब्रिड ऑप्शन को भी रखा है.

स्कूलों ने क्या आदेश दिया

नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों ने पैरेंट्स को सूचना जारी कर बताया है कि गंभीर वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 14.12.25 के निर्देशों के अनुपालन में, विद्यालयों में सोमवार से कक्षा 5 तक ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी. कक्षा 6 से 9 और 11 तक हाइब्रिड शिक्षण पद्धति लागू होगी. विद्यालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होने वाले छात्रों को मास्क पहनने और सभी आवश्यक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है. ऑनलाइन शिक्षण पद्धति का विकल्प चुनने वाले छात्रों को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा और कक्षा कार्य और असाइनमेंट साझा किए जाएंगे. कक्षा 10 और 12 की प्री-बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी.

दिल्ली में क्या

दिल्ली में 13 दिसंबर के जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, शिक्षा निदेशालय, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को अगले आदेश तक जहां भी संभव हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है.

AQI 461

राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को इस मौसम का सबसे उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दर्ज किया गया और यह एक दिन पहले के 432 से बढ़कर 461 हो गया. वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह जानकारी दी है. रविवार को न्यूनतम तापमान इस मौसम के औसत से 0.4 डिग्री कम 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

