- दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता शनिवार सुबह बेहद खराब स्तर पर पहुंचकर कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया
- विवेक विहार में सबसे अधिक AQI स्तर 424 मापा गया, जबकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ट्रमिनल-3 पर सबसे कम 252 दर्ज हुआ
- उत्तराखंड के देहरादून में भी वायु गुणवत्ता खराब है, एक्यूआई 178 और हिमाचल के शिमला में यह स्तर 60 से ऊपर है
दिल्ली एनसीआर की हवा में घुले जहर का स्तर फिर बढ़ने लगा है. दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता स्तर 'बेहद खराब' कैटेगरी में पहुंच गया है. कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंचा हुआ है. विवेक विहार में सबसे ज्यादा एक्यूआई लेवल 424 दर्ज किया गया. इतनी जहरीली हवा में सांस लेना सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है. दिल्ली के लोग साफ हवा की आस में पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां भी हालात ठीक नहीं हैं. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शनिवार सुबह एक्यूआई लेवल 178 है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है. हिमाचल में शिमला का एक्यूआई लेवल 60 से ऊपर है.
दिल्ली में कहां सबसे कम AQI लेवल
दिल्ली में शनिवार को सुबह 6 बजे सबसे प्रदूषित हवा विवेक विहार की रही, जहां एक्यूआई लेवल 424 दर्ज किया गया. इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ट्रमिनल-3 पर सबसे कम एक्यूआई 252 दर्ज किया गया है. दिल्ली में आज कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 के पार चला गया है. इन एरिया में आनंद विहार (410), बवाना (404), डीटीयू दिल्ली (404), जहांगीरपुरी (417), नरेला (413) और रोहिणी (410) शामिल हैं.
कब सुधरेंगे दिल्ली के हालात?
दिल्ली का औसत एक्यूआई शनिवार को सुबह 6 बजे 353 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब कैटेगरी में है. हालात अगले कुछ दिनों तक भी सुधरने का अनुमान नहीं है. वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) ने अगले 5 दिनों तक वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब' श्रेणी में बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है. ऐसे में लोगों को बहुत एहतियात से रहने की सलाह दी गई है. डॉक्टर्स का कहना है कि वायु प्रदूषण के इस स्तर में घर से बाहर निकलना खतरनाक है. इसलिए अगर बेहद जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें. अगर खांसी, जुकाम और आंखों में जलन ज्यादा हो, तो डॉक्टर की सलाह लें.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, वर्तमान में हवा की औसत गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है, जो प्रदूषक तत्वों के छितराव के लिए प्रतिकूल है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान छह से आठ डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई है.
ठंड और कोहरे के साथ दिल्ली एनसीआर के लोग इस समय मौसम का ट्रिपल अटैक झेल रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध पूर्वानुमान के मुताबिक 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक दिल्ली-एनसीआर में मॉडरेट फॉग की स्थिति बनी रहेगी. तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. वहीं, आर्द्रता का स्तर 90 से 95 प्रतिशत तक दर्ज किया गया है, जो कोहरे और स्मॉग को और घना बना सकता है. फिलहाल मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन हालात सामान्य नहीं कहे जा सकते.
