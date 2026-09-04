भारी बारिश के बाद दिल्ली से गुरुग्राम तक 'महाजाम', जलमग्न हुई सड़कें, रेंग-रेंगकर चल रहे वाहन

गुरुग्राम में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया. शहर में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है, जिसके बाद से गाड़ियांरेंग-रेंगकर चल रही है. शहर के कई प्रमुख इलाकों में भारी जलभराव हो गया. कई सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा होने से लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है. मानसून की तैयारियों और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम के दावों के बीच हुई बारिश ने प्रशासन की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए.
सड़कों पर उतरे अधिकारी, नहीं मिली राहत
हालात संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकारी खुद मैदान में उतरे. जल निकासी की कोशिशें भी की गईं, लेकिन लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जमा पानी कम नहीं हो सका. कई इलाकों में वाहन रेंगते नजर आए. लोगों को दफ्तर पहुंचने और घर लौटने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
#WATCH | Delhi: Traffic congestion and slow vehicular movement after heavy rainfall in Delhi-NCR; visuals from Subroto Park area pic.twitter.com/6Kgb3up4EM— ANI (@ANI) September 4, 2026
दिल्ली में भी बारिश से हालात खराब
दिल्ली में भी तेज बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए. कनॉट प्लेस, आरके पुरम, आईटीओ, एम्स, संगम विहार, महिपालपुर और काली बाड़ी मार्ग समेत कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिला.
इसके साथ ही साउथ दिल्ली में भी जाम लग गया गया है. धौलाकुआं में गाड़ियां रेंग-रेंगकर चल रही है. कुछ स्थानों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया. इसके कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा.
#WATCH | Delhi: Waterlogging in parts of the city following rainfall. Visuals near Subroto Park. pic.twitter.com/4844lmNlS7— ANI (@ANI) September 4, 2026
NH-48 और नोएडा मार्गों पर लंबा जाम
दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने वाले एनएच-48 पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई. दिल्ली से नोएडा वाले मार्गों पर भी यही स्थिति रही. कार्यालय समय के दौरान हजारों लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए.
#WATCH | Delhi: Waterlogging in several parts of the National Capital following heavy rainfall.— ANI (@ANI) September 4, 2026
(Visuals from South Moti Bagh metro station) pic.twitter.com/xCmduw5Ijl
बुनियादी ढांचे पर उठे सवाल
हर साल करोड़ों रुपये नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम सुधारने पर खर्च किए जाते हैं. इसके बावजूद कुछ घंटों की बारिश में गुरुग्राम और दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों का पानी में डूब जाना लोगों को परेशान कर गया. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर की जाती तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती.
VIDEO | Delhi: Rain lashes the national capital, triggering waterlogging in the Mahipalpur area.— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/UUhgfFEHkV
राहत भी मिली, परेशानी भी बढ़ी
बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जाम ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था और आने वाले समय में भी रुक-रुक कर बारिश की संभावना जताई है.
ऐसे में प्रशासन के सामने जल निकासी और यातायात व्यवस्था को सामान्य बनाए रखना बड़ी चुनौती बनी हुई है.
#WATCH | Delhi: Waterlogging in several parts of the National Capital following heavy rainfall.— ANI (@ANI) September 4, 2026
(Visuals from Basant Gaon) pic.twitter.com/1qfXXchEAW
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