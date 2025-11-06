विज्ञापन
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, कूलर के तार से घोंटा गला, जानिए कैसे पकड़े गए

एसपी गिरिधर ने कहा कि अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से किया गया हो, सच्चाई हमेशा सामने आती है. कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता.

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, कूलर के तार से घोंटा गला, जानिए कैसे पकड़े गए
कूलर की सांकेतिक तस्वीर.
  • पीड़ित की पहचान गणेश नगर के पानुगल रोड स्थित वनपर्ती में रहने वाले चौकीदार कुरुमूर्ति के रूप में हुई है.
  • शव को ठिकाने लगाने के लिए उसकी पत्नी और प्रेमी ने एक कार किराए पर ली थी.
  • नागमणि और श्रीकांत की गिरफ्तारी से उनके अवैध संबंधों के कारण हत्या की पुष्टि हुई है.
तेलंगाना में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को श्रीशैलम परियोजना में फेंककर अपराध छिपाने की कोशिश की. हालांकि, वनपर्थी पुलिस ने हत्या के इस चौंकाने वाले मामले का 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. वनपर्थी जिले के पुलिस अधीक्षक रावुला गिरिधर ने कहा कि तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार के साथ ही गहन जांच के बाद पुलिस सीधे अपराधियों तक पहुंच पाई.

पीड़ित की पहचान गणेश नगर के पानुगल रोड स्थित वनपर्ती में रहने वाले चौकीदार कुरुमूर्ति के रूप में हुई है. वो 25 अक्टूबर की रात से लापता था. उसकी पत्नी केकुला नागमणि और उसके प्रेमी नंदीमल्ला गड्डा मेट्टुपल्ली निवासी नंदीमल्ला श्रीकांत को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है.

एसपी के अनुसार, इस जोड़े ने एक खौफनाक योजना बनाई थी. 25 अक्टूबर की रात को, नागमणि और श्रीकांत ने कथित तौर पर कुरुमूर्ति को शराब पिलाई. फिर उन्होंने उसकी हत्या करने के लिए कूलर के तार से उसका गला घोंट दिया.

अवैध संबंधों के कारण की हत्या

शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने एक कार किराए पर ली. वे श्रीशैलम परियोजना क्षेत्र गए और बांध के पास लाश को फेंक दिया.  पुलिस को गुमराह करने और संदेह दूर करने के लिए, नागमणि ने बाद में वनपर्थी टाउन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. अपराध को छिपाने की यह पूरी कोशिश जल्द ही बेनकाब हो गई. नागमणि और श्रीकांत की गिरफ्तारी से उनके अवैध संबंधों के कारण हत्या की पुष्टि हुई है.

एसपी गिरिधर ने कहा, "अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से किया गया हो, सच्चाई हमेशा सामने आती है. कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता." एसपी ने विशेष रूप से वनपर्थी सीआई कृष्णैया, टाउन एसआई हरिप्रसाद और शशिधर, चिन्नाबावी एसआई जगन, एसपी कार्यालय एसआई रामू, और पुलिस कांस्टेबल नवीन गौड़ और अभिषेक सहित जांच दल की सराहना की और मामले को सुलझाने में उनके असाधारण कार्य के लिए उन्हें नकद पुरस्कार प्रदान किए.

