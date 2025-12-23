विज्ञापन
प्रॉपर्टी दिखाने ले गया और पत्‍थर से कुचला पत्नी का चेहरा, बेंगलुरु में 64 साल के शख्स की करतूत

बेंगलुरु में रहने वाले 64 साल के अनंत पर आरोप है कि उन्‍होंने एक सुनसान जगह देखकर अपनी 50 साल की पत्‍नी गायत्री का सिर पत्‍थर से कुचलकर उनकी नृशंस हत्‍या कर दी.

  • बेंगलुरु में एक शख्स ने अपनी पत्नी की सिर पर पत्थर से हमला कर नृशंस हत्या कर दी.
  • आरोपी ने प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने पत्नी को सुनसान जगह ले जाकर हत्या को अंजाम दिया.
  • हत्या के बाद आरोपी ने एम्बुलेंस बुलाकर इसे सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की थी.
बेंगलुरु:

देश भर से लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जब सालों साथ बिताने के बाद लोग अपनों की ही हत्‍या कर देते हैं. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां पर जीवन भर अपने पति पर भरोसा करने वाली एक पत्‍नी की की जीवन की डोर उसके ही पति ने तोड़ दी. बेंगलुरु में एक शख्‍स ने कथित तौर पर अपनी पत्‍नी की फिल्‍मी अंदाज में हत्‍या कर दी और फिर हत्‍या को दुर्घटना का रूप देने की भी कोशिश की गई. हालांकि आरोपी की यह कोशिश विफल हो गई. यह घटना रविवार शाम को बागुलुरु पुलिस थाना इलाके के मिट्टागनहल्‍ली के पास की है.

64 साल के अनंत पर आरोप है कि उन्‍होंने एक सुनसान जगह देखकर अपनी 50 साल की पत्‍नी गायत्री का सिर पत्‍थर से कुचलकर उनकी नृशंस हत्‍या कर दी.

प्रॉपर्टी दिखाने सुनसान इलाके में ले गया था पति

पुलिस के मुताबिक, अनंत अपनी पत्नी को एक प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने मिट्टागनहल्ली के पास उस जगह पर ले गया था, वहां उसने कथित तौर पर उसके सिर पर पत्थर से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

अपनी पत्‍नी की हत्या करने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर एम्बुलेंस को बुलाया और घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की. इसके बाद आरोपी शव को अस्पताल ले गया और अपराध के बारे में पता नहीं होने का नाटक करने लगा. 

पुलिस की पूछताछ में हुआ हत्‍या का खुलासा 

मामला तब सामने आया जब चिक्कजाला के एक ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर ने अस्पताल का दौरा किया और उन्हें निलंबित कर दिया गया. शुरुआती पूछताछ और जांच के दौरान अधिकारियों के सामने कई ऐसी बातें सामने आई, जिससे पता चला कि महिला की हत्या की गई थी, न कि वह किसी दुर्घटना का शिकार हुई है.

दंपति येलाहांका के पास बोम्मासंद्रा के निवासी थे. इस खुलासे के बाद बागुलुरु पुलिस ने अनंत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

