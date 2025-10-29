जानलेवा प्यार... पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से रोका तो गुस्साए पति ने छत से फेंक दिया!

यूपी के झांसी में तीन साल पहले शुरू हुए प्यार में ऐसी दरार आई कि वह जानलेवा बन गया. पत्नी का फिजिकल रिलेशन बनाने से इनकार करना पति को कथित तौर पर इतना अखर गया कि उसने पत्नी को छत से धक्का दे दिया. पत्नी अब अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है. उसने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

घटना झांसी जिले के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम स्वायरी की है. यहां रहने वाली करीब 26 वर्षीय महिला का 2022 में प्रेम विवाह हुआ था. प्रेम विवाह के एक साल तक पति-पत्नी की जिंदगी हंसी खुशी से बीती. लेकिन इसी बीच उसका पति अक्सर घर से बाहर रहने लगा. आरोप है कि जब भी वह घर आता तो पत्नी के साथ मारपीट करता था.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि दो दिन पहले उसका पति घर आया था और उसके साथ मारपीट करते हुए जबरन फिजिकल रिलेशन बनाए. अगले दिन जब वह जबरन संबंध बनाने लगा तो पीड़िता ने एतराज जताया. इसके बाद पति उसे घर की छत पर ले गया और वहां से नीचे धक्का दे दिया.

महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण भागे और घायल अवस्था में महिला को मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र लाए. महिला की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. उधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की.

पीड़िता का कहना है कि तीन साल पहले पति से उसकी मुलाकात केदारेश्वर मंदिर में हुई थी. मुलाकात में उसने शादी करके जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया. पीड़िता ने बताया कि एक बार वह उसके घर आया था, उस वक्त घर पर कोई नहीं था. केवल भाई था. गांव के लोगों ने पकड़कर उनकी शादी करवा दी.

महिला ने आरोप लगाया कि शादी के एक साल बाद तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन बाद में उसके साथ मारपीट की जाने लगी. उन्होंने आरोप लगाया कि जबरन संबंध बनाने से इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी. इसी वजह से पति ने ससुराल वालों के साथ मिलकर उसे छत से धक्का दे दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.