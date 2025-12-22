UP में इंसानियत शर्मसार, कड़कड़ाती हुई ठंड में थैले में मिला नवजात बच्चा, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. एक नवजात शिशु को कड़ाके की ठंड में पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया. ये बच्चा कई घंटों तक कड़कड़ाती हुई ठंड में पेड़ के नीचे ही पड़ा रहा. इस बच्चों को एक थैली के अंदर रखकर कोई पेड़ के नीचे बेसहारा मरने के लिए छोड़ गया. ये मामला बरेली के बारादरी थानाक्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार पुलिस को बंद थैले में कपड़े में लिपटा हुआ एक नवजात शिशु मिला. जिसे फौरन उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

पुलिस के अनुसार बारादरी थानाक्षेत्र में रोहेलखंड चौकी के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे बंद थैले में नवजात शिशु कपड़े में लिपटा हुआ मिला, जिसके बाद उसे जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. शनिवार को रात लगभग आठ बजे पुलिस टीम को गश्त के दौरान बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

टीम ने बच्चे को थैले से निकाल कर तत्काल परमेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया. तत्पश्चात ‘चाइल्ड हेल्पलाइन 1098' को सूचना दी गई. चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम अस्पताल पहुंची तथा बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी ली. थाना प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडे ने बताया कि रविवार को बच्चे को थाने के माध्यम से ‘चाइल्ड लाइन' को सौंप दिया गया, जिसके बाद बच्चे को जिला महिला अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा कि मामले के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. हालाकिं अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि बच्चा किसका था और किसने उसे इस हालत में छोड़ दिया.