विज्ञापन
विशेष लिंक

अवैध संबंध का खौफनाक अंत! प्रेमी ने की प्रेमिका के पति की हत्या, शादी से पहले से था रिश्ता

उन्नाव में अवैध संबंध का खौफनाक अंत! महिला के प्रेमी ने उसके पति की गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की साजिश में प्रेमी के साथ महिला का जीजा और एक अन्य व्यक्ति भी शामिल थे. तीनों ने शराब पिलाने के बाद वारदात को अंजाम दिया.

Read Time: 3 mins
Share
अवैध संबंध का खौफनाक अंत! प्रेमी ने की प्रेमिका के पति की हत्या, शादी से पहले से था रिश्ता

Unnao Murder Case 2025: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक महिला के अवैध संबंध ने उसके पति की जान ले ली. पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या महिला के प्रेमी ने की थी और इसमें उसके जीजा समेत तीन लोग शामिल थे. यह कहानी न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि यह दिखाती है कि छिपे रिश्ते किस तरह खतरनाक मोड़ ले सकते हैं.

झाड़ियों में मिली लाश, फैली सनसनी

22 दिसंबर की सुबह टिकूर गांव के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने शव की पहचान उन्नाव के कुसुंभी गांव निवासी विमलेश (41) के रूप में की. गले पर निशान देखकर साफ हो गया कि यह हत्या का मामला है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि मौत गला घोंटने से हुई थी.

काम पर निकला, फिर नहीं लौटा

परिजनों ने बताया कि 21 दिसंबर को विमलेश रोज की तरह काम पर निकला था. देर रात तक घर न लौटने और फोन बंद होने पर परिजन चिंतित हो गए. तलाश के बाद भी कोई सुराग न मिलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. अगले दिन उसकी लाश मिलने से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा.

ये भी पढ़ें- उन्नाव रेप मामला : कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, HC के फैसले को दी चुनौती

पुलिस के लिए चुनौती बना ब्लाइंड मर्डर

शव मिलने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हत्या किसने और क्यों की? मौके से कोई ठोस सबूत नहीं मिला. पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और सर्विलांस के जरिए जांच शुरू की. इसी दौरान मृतक की पत्नी और उसके साढ़ू अवधेश पर शक गहराया.

शादी से पहले का प्यार बना मौत की वजह

जांच में खुलासा हुआ कि विमलेश की पत्नी का शादी से पहले अजय नाम के युवक से प्रेम संबंध था. अजय लखनऊ का रहने वाला है. शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ. चोरी-छिपे फोन पर बातें और मुलाकातें जारी रहीं. इसी रिश्ते ने हत्या की साजिश को जन्म दिया.

ये भी पढ़ें- आखिर ये सब तो.. रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर के समर्थन में आए बृजभूषण शरण सिंह ने क्या-क्या कहा?

कैसे रची गई साजिश? 

अजय ने महिला के जीजा अवधेश और गांव के एक अन्य व्यक्ति को साथ मिलाकर योजना बनाई. तीनों ने विमलेश को शराब पिलाई और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी. शव को झाड़ियों में फेंक दिया. पुलिस ने पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब मुख्य आरोपी अजय भी पकड़ा गया है. तीनों को जेल भेज दिया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Unnao Murder Case 2025, Illicit Affair Leads To Murder, Lover Kills Woman’s Husband, Uttar Pradesh Crime News, Extramarital Affair Crime, Shocking Murder Story India
Get App for Better Experience
Install Now