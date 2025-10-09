बुलंदशहर में भाई ने अपनी ही बहन को बीच सड़क चाकू से गोदा, आरोपी को लोगों ने दबोचा

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने बीच सड़क पर एक महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक महिला के चेहरे पर बार-बार चाकू से वार कर रहा है, जबकि आसपास मौजूद लोग पहले तो स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन फिर कुछ राहगीरों ने साहस दिखाते हुए हमलावर को पकड़ लिया और जमकर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया.

घटना सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के दादरी गेट चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. घायल महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है.

कथित अवैध संबंधों के कारण हमला

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी युवक महिला का सगा भाई बताया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में हमले की वजह पारिवारिक विवाद और महिला के कथित अवैध संबंधों को बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

वीडियो के आधार पर जांच कर रही पुलिस

सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही है और वायरल वीडियो के आधार पर हर पहलू की पड़ताल की जा रही है. आरोपी को जल्द ही जेल भेजा जाएगा.

लोगों की पुलिस गश्‍त बढ़ाने की मांग

स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद पुलिस गश्त बढ़ाने और सख्ती बरतने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

