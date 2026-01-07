यूपी के पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 20 IPS अफसरों के तबादले, देखें लिस्ट

उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार को पुलिस विभाग में 20 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं. इस फेरबदल में ADG, IG और DIG स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने पुलिस महकमे में व्यापक बदलाव किए हैं. इस सूची में लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों के अधिकारी शामिल हैं.



