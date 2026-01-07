यूपी के पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 20 IPS अफसरों के तबादले, देखें लिस्ट

- यूपी पुलिस विभाग में 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें ADG, IG और DIG स्तर के अधिकारी शामिल हैं
- यह फेरबदल कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है
- तबादलों में लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर जैसे शहरों के वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?हमें बताएं।
उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार को पुलिस विभाग में 20 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं. इस फेरबदल में ADG, IG और DIG स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने पुलिस महकमे में व्यापक बदलाव किए हैं. इस सूची में लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों के अधिकारी शामिल हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं