मोमोज के 10 रुपये के लिए मार दिया चाकू... दिल्ली की ये घटना आपको हिलाकर रख देगी

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि मोमोज के पैसे को लेकर तीन युवकों ने दुकानदार को पर चाकू से हमला कर दिया. गनीमत यह रही की चाकू सीने में फस गया.

मोमोज के 10 रुपये के लिए मार दिया चाकू... दिल्ली की ये घटना आपको हिलाकर रख देगी
  • दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मोमोज बेचने वाले दुकानदार पर महज दस रुपये के विवाद में चाकू से हमला हुआ
  • घायल दुकानदार तुल बहादुर की हालत गंभीर बताई जा रही है और पुलिस जांच कर रही है
  • घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र की राजबीर कॉलोनी में हुई जहां तीन युवकों ने चाकू से हमला किया
नई दिल्ली:

दिल्ली के गाजीपुर इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां कुछ लोगों मोमोज बेच रहे शख्स पर महज 10 रुपये के लिए चाकू से हमला कर दिया. इस हमले के बाद दुकानदार की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. पुलिस ने पीड़ति दुकानदार की पहचान तुल बहादुर के रूप में की है. घटना गाजीपुर थाने के राजबीर कॉलोनी की है. 


पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि मोमोज के पैसे को लेकर तीन युवकों ने दुकानदार को पर चाकू से हमला कर दिया. गनीमत यह रही की चाकू सीने में फस गया. पुलिस को पड़ोसी दुकानदार जगदीश ने बताया कि जब दुकानदार ने मोमोज का 10 रुपये मांगा तो युवक ने पैसे देने से मना कर दिया. जब दुकानदार लगातार पैसे देने के बात करता रहा तो आरोपी ने चाकू निकालकर उसपर हमला कर दिया. पुलिस ने इस मामले में तीन नाबालिगों को पकड़ा है. जिनसे फिलहाल पूछताछ की जी रहा है.
 

Delhi Police, Man Attacks Momos Shopkeeper In Delhi
