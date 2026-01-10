पति के हत्यारों को सजा दिलाना चाहती थी रचना, बदमाशों ने दिल्ली में सरेआम उसे भी मार दी गोली

दिल्ली के शालीमार बाग में शनिवार रचना यादव नाम की महिला को सरेआम गोली मार दी गई. इस हत्याकांड में पुलिस की जांच अभी जारी है. पुलिस ने इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. इस मामले की जांच में पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं. अभी तक की जांच में पता चला है कि रचना यादव की हत्या का लिंक उसके ही पति की हत्या से जुड़ा है. दरअसल, पुलिस को जांच में चला है कि रचना यादव के पति की हत्या दो साल पहले की गई थी. रचना अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार कोर्ट में लड़ाई लड़ रही थी.पुलिस की अभी तक की जांच के मुताबिक रचना यादव की हत्या पीछे की वजह भी यही है.

पुलिस के अनुसार ये हत्या 2023 में रचना यादव के पति विजेंद्र यादव की हत्या का ही नतीजा हो सकती है. हालांकि, इसे लेकर अभी जांच जारी है. आपको बता दें कि रचना यादव शालीमार बाग इलाके में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष भी थी. आरोपियों ने रचना यादव को सिर में गोली मारी है.

सीसीटीवी फुजेट में दिखे आरोपी

दिल्ली पुलिस को रचना यादव हत्याकांड से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है. पुलिस फिलहाल इस फुटेज की जांच कर रही है. इस फुटेज में हमलावर दिल्ली नंबर प्लेट की बाइक से आते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि पुलिस को एक आरोपी का चेहरा भी साफ तौर पर दिखा है, जिसकी अभी पहचान कराई जा रही है. इस फुटेज में आरोपी बाइक से जाते दिख रहे हैं. पुलिस फिलहाल आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है.

बेटी ने की इंसाफ की मांग

मृतक महिला की बेटी ने कहा कि मेरे पापा का केस गवाही पर आ गया था. मेरी मम्मी केस में गवाह थीं. मेरे पापा के केस में 6 कातिल थे, उनमें से एक सरगना भलस्वा का अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ था, वह फरार है. उन्होंने मुखबारी करके मेरी मम्‍मी को मार दिया है. मेरे पापा और मेरी मम्मी के कातिलों को सख्‍त से सख्‍त सजा दी जाए. रचना यादव की बेटी ने कहा कि मैं कोर्ट से अपील करती हूं कि मेरे मां और पापा को इंसाफ दिलाएं. कातिलों को फांसी की सजा दे.

