भुवनेश्वर में नाबालिग के यौन उत्पीड़न की जांच के दौरान सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

ओडिशा के भुवनेश्वर में 16 वर्षीय लड़की के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के दौरान कमिश्नरेट पुलिस ने शनिवार को एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया. यह सफलता शहर के लक्ष्मीसागर इलाके में की गई छापेमारी के दौरान मिली. रिपोर्टों के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान एक आवासीय संपत्ति से 3 युवतियों को बचाया गया. जिस नाबालिग लड़की का इलाज किया गया, वह झारखंड की मूल निवासी बताई जा रही है और उसे कथित तौर पर उसी स्थान पर तस्करी करके देह व्यापार में धकेला गया था.

क्या है मामला

कथित तौर पर इस घर का इस्तेमाल रैकेट से जुड़े लोग कर रहे थे और कई कमरे कथित तौर पर इस अवैध गतिविधि के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे. शुक्रवार देर रात एक 16 वर्षीय लड़की खून से लथपथ और अर्ध-बेहोशी की हालत में कैपिटल अस्पताल पहुंची. यौन उत्पीड़न का संदेह पैदा करने वाली चोटों की पहचान के बाद चिकित्सा कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया. पुलिस आयुक्त, बीबीएसआर - कटक एस देव दत्ता सिंह ने कहा कि कैपिटल अस्पताल से 16 अक्टूबर 2025 को रात 8 बजे प्राप्त एमएलसी के अनुसार कैपिटल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें "मानसिक विकार" का जिक्र था.

पुलिस ने क्या कुछ बताया

इसके आधार पर हमने मेडिकल हिस्ट्री में दिए गए संपर्क नंबर पर पूछताछ करके जांच शुरू की. आगे की जांच में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि पीड़िता को इलाज के लिए कैपिटल अस्पताल लाया गया था और आरोपी मौके से भाग गया था. आगे की जांच में हमें पता चला कि लक्ष्मीसागर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जहां नाबालिग को जबरन यौन कार्य में लगाया जा रहा था. इस मामले में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक पुरुष मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है.

अब तक क्या कुछ एक्शन

जांच के दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और तीन जीवित बचे लोगों को बचाया गया. तकनीकी और मानवीय सहयोग से की गई जांच के दौरान, लक्ष्मीसागर थाना क्षेत्र में एक छापा मारा गया, जिसमें अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम का उल्लंघन पाया गया. वेश्यावृत्ति से होने वाली कमाई पर पल रहे दो दलालों और एक मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही, वेश्यावृत्ति में लिप्त तीन पीड़ितों को भी मुक्त कराया गया है, उन्हें उनके परिवार वालों से मिलवाया जाएगा.