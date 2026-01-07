विज्ञापन
विशेष लिंक

जान बचाने की जगह एंबुलेंस से नशे की तस्करी, महासमुंद पुलिस ने पकड़ा 2.60 करोड़ का गांजा; आरोपी गिरफ्तार

Ganja Smuggling in Chhattisgarh: महासमुंद पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5.20 क्विंटल गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपये है. यह गांजा एक एंबुलेंस में छुपाकर ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था.

Read Time: 2 mins
Share
जान बचाने की जगह एंबुलेंस से नशे की तस्करी, महासमुंद पुलिस ने पकड़ा 2.60 करोड़ का गांजा; आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी और एंबुलेंस, बरामद गांजा.

Ganja Smuggling: महासमुंद पुलिस के सामने बुधवार को अंतरराज्यीय गांजा तस्करों की घोर चालाकी धरी रह गई और कानून के शिकंजे में आ गए. महासमुंद जिले की एंटी नार्कोटिक्स टॉस्क फोर्स (Anti-Narcotics Task Force) और कोमाखान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एंबुलेंस में गांजा की बड़ी खेप ओडिशा से आने वाली है. इसके बाद पुलिस ने ओडिशा सीमा पर टेमरी बैरियर के आसपास घेराबंदी की और मुस्तैद हो गई.

टेमरी चौकी में पुलिस ने ओडिशा की ओर से ट्रैवलर्स एंबुलेंस (Travllers Ambulance) आती दिखी तो रोक लिया, जिसमें 3 लोग सवार थे. जब एंबुलेंस में सवार व्यक्तियों को उतारकर पूछताछ की गई तो वह गोलमोल जवाब देने लगे. इसके बाद पुलिस ने संदेह होने पर एंबुलेंस की तलाशी ली तो उसमें दवाई के कार्टन मिले.

Latest and Breaking News on NDTV

दवाई के कार्टन में रखा था गांजा

जब कार्टन हटाए तो 14 सफेद प्लास्टिक की बोरी में 16 खाकी कार्टन मिले, जिसमें 5.20 क्विंटल गांजा बरामद हुआ. हर सफेद प्लास्टिक बोरी में 20-20 किलो गांजा, 16 खाकी कार्टन में 240 किलो गांजा भरा था. पूरे गांजे की कीमत लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपये बताई जा रही है.

जांच में एंबुलेंस के अंदर दो और नकली नंबर प्लेट भी मिली हैं, जिनका तस्कर प्रयोग करते थे. तीनों आरोपी ओडिशा के भवानीपटना से गांजा लेकर महाराष्ट्र के नागपुर जा रहे थे. सभी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं.

गिरफ्तार आरोपी

  • सागर वाघ (26) पिता गोकूल वाघ, जालना (महाराष्ट्र)
  • संजीव आहिरे (45) पिता गोकूल आहिरे, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
  • सुशील दामाड़े (20) पिता कृष्णा दामाड़े, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

ये भी पढ़ें- जयपुर-बेंगलुरू फ्लाइट में बच्चे की तबीयत बिगड़ी, इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग; अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ganja Smuggling In Mahasamund, Odisha Ganja Smuggling, Marijuana Smuggling, CG News, Ganja Seized
Get App for Better Experience
Install Now