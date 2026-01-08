विज्ञापन
नाबालिग से प्रेम के आरोप में युवक को तालिबानी सज़ा, युवक को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया और बनाया वीडियो

स्साई भीड़ ने युवक की कार में तोड़फोड़ की, उसे बुरी तरह पीटा, कपड़े उतरवाए, हाथ रस्सी से बांधे और सड़कों पर निर्वस्त्र घुमाया. इस अमानवीय कृत्य का वीडियो मोबाइल फोन से बनाया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है.

रायरंगपुर (मयूरभंज):

ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. एक युवक और नाबालिग लड़की के बीच प्रेम संबंध के आरोप को लेकर गांव में कथित 'कंगारू कोर्ट' बैठाई गई, जिसमें युवक को निर्वस्त्र कर सरेआम बेरहमी से पीटा गया और पूरे इलाके में घुमाया गया. यह घटना बहालदा थाना क्षेत्र की है. रिपोर्ट के अनुसार, युवक का एक अल्पसंख्यक समुदाय की नाबालिग लड़की के साथ प्रेम संबंध था, जिसे लेकर पहले भी विवाद और पुलिस मामला दर्ज हो चुका था. 2 जनवरी को युवक और लड़की की मुलाकात हुई, तभी लड़की के परिजनों ने उन्हें देख लिया और बात बढ़ गई.

कानूनी कार्रवाई और शिकायत
पीड़ित युवक के परिवार ने जिला कलेक्टर को औपचारिक शिकायत सौंपते हुए सार्वजनिक अपमान और हिंसा का आरोप लगाया है. NDTV से बातचीत में रायरंगपुर SDPO गोकुलानंद साहू ने बताया कि बहालदा पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया है. हालांकि, पीड़ित परिवार की मांग है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. कानून को अपने हाथ में लेने और इस तरह की हिंसा की चारों ओर निंदा हो रही है. मामले की जांच जारी है.

