धांय, धांय, धांय... मेरठ में इश्क और बेवफाई का खौफनाक अंजाम, पत्नी ने ही प्रेमी से करा दिया पति का कत्ल

इश्क और बेवफाई की आग में एक और रिश्ता खाक हो गया. मेरठ के राहुल को भनक भी नहीं थी कि जिस अंजलि को वह दिलोजान से चाहता है, वही किसी दूसरे के प्यार में पड़कर एक दिन अपने ही पति की मौत बन जाएगी. मौत भी ऐसी कि देखकर सुनकर रूह कांप जाए. अंजलि को न अपने पति की फिक्र हुई और न ही अपने तीन छोटे-छोटे बच्चों की. वह अजय के इश्क में ऐसी दीवानी हुई कि एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन गोलियां मरवाकर उसकी हत्या करवा दी और लाश को खेत में फिंकवा दिया.

मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना इलाके के अगवानपुर गांव में 1 नवंबर को गांव के बाहर गोलियों से छलनी राहुल की लाश मिली थी. उसे तीन गोलियां लगी थीं. राहुल की मौत की खबर घर पहुंची तो कोहराम मच गया. शव से लिपटर पत्नी अंजलि खूब रोई, इतना कि कई बार बेहोश भी हो गई. जब राहुल के कत्ल का राज खुला तब जाकर पता चला कि अंजलि उस वक्त नाटक कर रही थी.

बहरहाल, पुलिस ने जब हत्याकांड की परतें उठानी शुरू कीं तो इसमें राहुल का मोबाइल बड़ा सबूत बना. उसकी कॉल रिकॉर्ड खंगाली गईं तो पता चला कि आखिरी कॉल गांव के ही अजय को की गई थी. पुलिस ने अजय से पूछताछ की. शक होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया. उसने पूरी कहानी की पोल खोल दी. अंजलि से अपने अवैध संबंधों के बारे में भी बताया.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अजय ने बताया कि वह पिछले करीब डेढ़ साल से अंजलि के साथ रिश्ते में था. पति जब घर पर नहीं होता था, तब उसका आना जाना लगा रहता था. एक दिन अंजलि के पति ने उसे देख लिया तो बवाल हो गया था. राहुल ने अंजलि से मारपीट भी की थी. उसके बाद अंजलि अपने पति को रास्ते से हटाने का दवाब बनाने लगी थी.

अजय के बयान के हवाले से पुलिस सूत्रों ने आगे बताया कि 1 नवंबर को घटना वाले दिन अजय ने राहुल को फोन करके गांव के बाहर मंदिर पर बातचीत के लिए बुलाया था. इसी दौरान झगड़ा हुआ तो उसने तमंचे से उसके सीने में गोली मार दी. जब वह भागने लगा तो एक गोली पीछे से मार दी. नीचे गिरने के बाद उसके सीने से सटाकर तीसरी गोली मारी. अब पुलिस ने पति राहुल की हत्या में पत्नी अंजलि और उसके प्रेमी अजय को गिरफ्तार कर लिया है.



