पति की हत्या कर नीले ड्रम में डालने वाली मुस्कान ने दिया बेटी को जन्म, आखिर किसका है ये बच्चा

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड की आरोपी और मृतक की पत्नी मुस्कान ने मेडिकल कॉलेज में बेटी को जन्म दिया है. भारी सुरक्षा व्यवस्था और डॉक्टरों की विशेष टीम की निगरानी में यह डिलीवरी हुई. सनुज शर्मा की रिपोर्ट

मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में एक नया और बड़ा अपडेट सामने आया है. पति सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में बंद पत्नी मुस्कान ने रविवार शाम एक बेटी को जन्म दिया है. मुस्कान को आज सुबह ही जेल से लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था.

जेल प्रशासन और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मुस्कान को लेबर पेन होने पर आज सोमवार सुबह मेडिकल अस्पताल लाया गया था. डॉक्टरों के अनुसार, मुस्कान की डिलीवरी नॉर्मल हुई है. करीब शाम लगभग 7 बजे मुस्कान ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया है. मां और बच्चा दोनों डॉक्टरों की निगरानी में हैं. डिलीवरी आठ सदस्यीय टीम की निगरानी में हुआ.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह सतर्क था. मुस्कान की डिलीवरी के लिए एक विशेष आठ सदस्यीय मेडिकल टीम का गठन किया गया था. इस टीम की देखरेख में ही मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया. डॉक्टरों ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों की हालत स्थिर है.

पुलिस के कड़े पहरे में डिलीवरी

चूंकि मुस्कान सौरभ राजपूत हत्याकांड की मुख्य आरोपी है, इसलिए सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया. डिलीवरी के दौरान लेबर रूम के बाहर और अस्पताल परिसर में सुरक्षा का कड़ा घेरा बनाया गया था. पुलिस कर्मी लगातार मुस्कान की वार्ड पर नजर बनाए हुए थे. जेल मैनुअल और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ही परिजनों या अन्य लोगों को मिलने की अनुमति दी जा रही है.

क्या है सौरभ राजपूत हत्याकांड?

गौरतलब है कि मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड काफी सुर्खियों में रहा था. सौरभ की हत्या का आरोप उसकी ही पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर है. पुलिस जांच में सामने आया था कि प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों के चलते दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर नीले ड्रम में लाश डालकर उस पर सीमेंट से पैक कर दिया था. घटना के बाद से ही मुस्कान पुलिस हिरासत में थी और गर्भवती होने के कारण जेल अस्पताल में उसकी देखरेख की जा रही थी.

