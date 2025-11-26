नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, क्या होते हैं जेल में पैदा होने वाले बच्चों के अधिकार?

Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में गिरफ्तार हुई मुस्कान ने जेल में बच्ची को जन्म दिया है. जेल में लेबर पेन होने के बाद मुस्कान को मेडिकल कॉलेज में भेजा गया था, जहं उसने एक बच्ची को जन्म दिया. इसके बाद पुलिस ने इसकी सूचना मुस्कान के परिजनों को दी और बताया कि मां और बच्ची दोनों ही स्वस्थ हैं. हालांकि अब तक बच्ची के पिता को लेकर कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद इसका पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा. अब मुस्कान की बच्ची उसके साथ जेल में ही रहेगी, ऐसे में जानते हैं कि जेल में पैदा होने वाले बच्चों के क्या अधिकार होते हैं और उनकी परवरिश कैसी होती है.

खूब चर्चा में रहा केस

मेरठ की मुस्कान को अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी और सौरभ को मारकर एक नीले ड्रम में डाल दिया था. इस हत्याकांड का देशभर में खूब जिक्र हुआ और मुस्कान को लेकर लोगों में जमकर गुस्सा था. गिरफ्तारी के बाद पता चला था कि मुस्कान प्रेग्नेंट है. अब जेल में रहते हुए मुस्कान ने बच्ची को जन्म दिया है.

जेल में बच्चों के अधिकार