मुंबई: 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में रिटायर्ड सैन्यकर्मी गिरफ्तार

मुंबई के R.C.F पुलिस ने 59 वर्षीय सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी के खिलाफ 15 वर्षीय लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है. ये मामला तब सामने आया जब नाबालिग लड़की को पेट में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद नाबालिग को मुंबई के सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां डॉक्टरों ने पाया कि वह दो महीने की गर्भवती है. पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी और नाबालिग लड़की एक ही इलाके में और पड़ोस में रहता है.

ये भी पढ़ें : धोखाधड़ी मामले में शिल्पा और राज कुंद्रा ने FIR रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

पुलिस की हिरासत में आरोपी

लड़की की मां के शिकायत दर्ज कराने के मामले को गंभीरता से लेकर आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया. पुलिस को लड़की की मां ने अपने बयान में बताया कि लड़की दर्द से तड़प रही थी, तभी उसे मेडिकल जांच के लिए सायन अस्पताल ले गई. जहां जांच के बाद, डॉक्टरों ने बताया कि लड़की दो महीने की गर्भवती है. अपनी बेटी से पूछताछ करने पर, लड़की ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले सेवानिवृत्त सेना के शख्स ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसे किसी को भी इस घटना के बारे में न बताने की चेतावनी दी.

ये भी पढ़ें : 'दृश्यम' मूवी देखने के बाद किया पत्नी का मर्डर, फिर भट्टी में जलाया...पुणे में सनसनीखेज मर्डर

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस सूत्रों के अनुसार दुर्व्यवहार 1 सितंबर से 6 अक्टूबर 2025 के बीच हुआ, मगर पीड़िता डर की वजह से चुप रही. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में जब उसकी पीड़ा बढ़ गई तो उसने अपनी मां को यह बात बताई, जो उसे अस्पताल ले आईं. जब गर्भावस्था की पुष्टि हुई तो मां ने आरसीएफ पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच में जुट गई है.